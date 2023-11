Comunicazione d’impresa: tutto quello che c’è da sapere

Sei pronto a immergerti nel mondo affascinante della comunicazione d'impresa?

La corporate communication è diventata, soprattutto negli ultimi anni, un aspetto fondamentale per ogni azienda.

Per questo motivo, è importante, anche per chi non è del mestiere, sapere di cosa si tratta, com’è strutturata e quali sono gli obiettivi che le aziende possono raggiungere grazie a essa.

Cos'è la comunicazione d’impresa?

La comunicazione d'impresa è l’insieme delle attività e delle interazioni che un’azienda mette in pratica per influenzare gli atteggiamenti e i comportamenti che gli interlocutori hanno nei suoi confronti.

Cosa intendiamo per interlocutori? Si tratta delle parti terze che interagiscono solitamente con un’azienda come, ad esempio, clienti, fornitori, concorrenti, investitori e altro ancora.

Come si può facilmente intuire è un’operazione complessa e che richiede l’intervento di un professionista. Se hai bisogno di una consulenza, puoi visitare il sito francescaamadori.it.

È giusto sottolineare che quando si parla della sua definizione, le opinioni possono divergere a seconda dell'approccio teorico adottato.

Tuttavia, un concetto fondamentale è espresso nelle famosenovantacinque tesi del Cluetrain Manifesto, in cui si afferma che “i mercati sono conversazioni”.

Questa espressione suggerisce che le aziende non possono più essere considerate come sistemi chiusi, isolati da tutto ciò che le circonda. Al contrario, interagiscono con numerosi soggetti diversi tra loro.

Struttura della comunicazione d’impresa

Solitamente, per semplificare, suddividiamo la comunicazione d'impresa in tre categorie principali:

Interna

La comunicazione interna è rivolta ai membri interni dell'azienda, compresi dipendenti, manager e dirigenti. Non si limita più al tradizionale modello "top-down", ma cerca di coinvolgere attivamente tutti i livelli dell'organizzazione. Inoltre, mira, a creare una cultura aziendale condivisa e a favorire un ambiente di lavoro stimolante.

Esterna

La comunicazione esterna riguarda le interazioni dell'azienda con il mondo esterno.

Il target, in questo caso, è estremamente vario e include, tra gli altri, clienti, fornitori e concorrenti. Per raggiungere risultati positivi, è fondamentale adattare la comunicazione a ciascun gruppo di destinatari.

Pubbliche relazioni

Le pubbliche relazioni, spesso considerate una tecnica di corporate communication, si concentrano sui media e sull’opinione pubblica. L'obiettivo è evidentemente quello di creare un clima favorevole intorno all'azienda e alle sue attività.

Obiettivi della comunicazione d’impresa

Gli obiettivi possono variare notevolmente da un'azienda all'altra, ma in generale includono:

● Miglioramento delle relazioni con le diverse parti interessate, interne ed esterne;

● Costruzione e diffusione dell’immagine e dell’identità aziendale;

● Creazione del valore d'impresa, evidenziando il valore economico e le influenze positive delle attività aziendali.

Le quattro aree fondamentali

Per semplificare ulteriormente, possiamo suddividere la comunicazione d'impresa in quattro aree principali:

Marketing

È diretta ai clienti, cercando di aumentare la consapevolezza del marchio, migliorare la posizione sul mercato e generare vendite.

Gestionale

Rivolta agli attori interni dell'azienda (dipendenti, manager e dirigenti), facilitando i processi aziendali e promuovendo una cultura aziendale condivisa.

Economico-finanziaria

Questa comunicazione è indirizzata principalmente agli stakeholder finanziari, fornendo informazioni finanziarie e attirando investimenti.

Istituzionale

Ha l’obiettivo di promuovere la storia, i valori, la visione e la missione aziendale a un pubblico più ampio e generico.