«Lo spazio sul Cloud è esaurito»: la nuova truffa

Attenzione, lo spazio è esaurito. Un messaggio che compare anche abbastanza spesso, nei computer o negli smartphone di tutti noi, ma che in realtà può essere una pericolosa truffa. Le segnalazioni alla polizia postale, anche in Sicilia, sono sempre di più: si tratta di phishing e, in particolare, di phishing via email.

Negli ultimi tempi, infatti, un numero sempre maggiore di persone sta ricevendo una email che avvisa che lo spazio del cloud del destinatario si sta esaurendo. La mail sembra attendibile, ma, in realtà, cliccando sul link si rischia di essere frodati, e di perdere dati importanti, l'accesso al proprio cloud e anche una quantità non indifferente di denaro.

Nella stragrande maggioranza dei casi, l'email segnala che lo spazio di archiviazione sullo smartphone o del computer è esaurito. Invita, a questo punto, a cliccare su un link per aggiornare lo spazio di archiviazione mobile, e per ricevere gratuitamente ben 50gb di spazio. Già questo dovrebbe farvi capire che si tratta di una truffa, ma purtroppo non pochi non se ne accorgono. Il consiglio ovviamente è quello di informarsi sempre e non cliccare sul link in nessun caso.