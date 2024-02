Scicli, reunion compagni di classe

Scicli - Dopo 42 anni dal diploma, reunion dei compagni di scuola della 5^ B dell'I.T.A.S. di Scicli, svoltasi presso un noto ristorante della città, nella serata del 22 febbraio 2024.

Aneddoti, ricordi e momenti di commozione hanno scandito la piacevolissima serata.

Non tutti gli ex studenti erano presenti perche, per motivi di lavoro, alcuni vivono da anni fuori regione, altri purtroppo non ci sono più. Alla fine la promessa di rivedersi tutti insieme per la prossima estate.

Nella foto di gruppo Bartolo Aprile, Tonino Ugo, Ottavio Di Martino, Rosario Rabbito, Memmo Sgarlata, Carmelo Calabrese, Enrico Licitra, Enzo Costanzo, Pippo Brafa e Salvatore Giannone. I due assenti Claudio Occhipinti e Carmelo Arrabito. Mentre quelli che non ci sono più e che sono stati ricordati durante la serata, si chiamavano Remo Occhipinti e Ivano Angelico.