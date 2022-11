Miriam Leone e il suo primo anniversario di matrimonio a Verissimo

Miriam Leone, il nuovo volto di Eva Kant e Diabolik, ospite a “Verissimo”, ha presentato il nuovo film “Diabolik-Ginko all’attacco”, in sala a partire da oggi 17 novembre, e ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata. I

n particolare, l’attrice Siciliana nata a Catania, classe 1985, ha raccontato come ha conosciuto suo marito, l’imprenditore Paolo Carullo, siciliano anche lui.

Insieme Miriam e Paolo Carullo, hanno da poco festeggiato un anno di matrimonio, dopo le nozze celebrate in Sicilia, nella bellissima chiesa di Santa Maria La Nova a Scicli, nel settembre 2021.



Miriam Leone confessa: “Non avevo l’esigenza di sposarmi”

La super riservata Miriam Leone si è sbottonata sulla dolce metà: “Non avevo l’esigenza di sposarmi ma quando ho incontrato mio marito ho detto ‘con lui sì’, è proprio la persona che fa la differenza”. Entrambi sono siciliani ma non si sono conosciuti in Sicilia. “Il primo incontro è avvenuto in Toscana – ha rivelato l’ex Miss Italia – Ci siamo conosciuti a una festa.

Ho trovato l‘unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all’altare”. Miriam Leone ha mostrato la fede a Silvia Toffanin.



“Sono fortunata ad aver realizzato i miei sogni”

L’attrice si è trasferita a Milano per amore: “Mio marito vive e lavora qui… È una città bellissima ma in Sicilia c’è una natura diversa, il mare. Io ero abituata ad andare a mare, prendere un aperitivo con le amiche. La vita semplice”. Miriam Leone ha avuto diversi modelli durante la crescita. “Le donne della mia famiglia fanno parte di me – ha spiegato – Sono sarte, ricamatrici quindi donne di una volta, molto protettive, solari. Poi ci sono stati il cinema, la televisione, la letteratura che mi hanno dato altri modelli che mi spingevano a sognare e a superare la mia realtà che a volte mi stava stretta.

Questo mi ha spinto a partire da sola e a provare”. Al momento Miriam Leone è impegnata nelle riprese della fiction "I Leoni di Sicilia" , sotto la regia di Paolo Genovese che in questi giorni stanno girando nel centro storico di Palermo.