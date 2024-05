Orchestra sinfonica, Margherita Rizza è il commissario

Palermo -Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha nominato Margherita Rizza commissario straordinario della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana (Foss).La nomina si è resa necessaria in seguito alla decadenza del Consiglio di amministrazione dopo le dimissioni di tre dei cinque componenti: il presidente Gaetano Cuccio, il vicepresidente Giovanni Lorenzo Catalano e il consigliere Alessandra Ginestra.

La scorsa settimana si era dimesso anche il sovrintendente Andrea Peria Giaconia. Margherita Rizza è dirigente generale del dipartimento regionale Affari extraregionali e presidente del Cda dell’Ersu di Palermo. Rizza ha ricoperto incarichi dirigenziali nel dipartimento dei Beni culturali, anche a titolo di funzionario delegato alla spesa per la promozione di mostre sul patrimonio regionale all’estero.È stata dirigente generale del dipartimento Autonomie locali, commissario straordinario per la gestione di diversi Comuni dell’Isola e più volte commissario straordinario per la gestione del libero consorzio di Enna.

È originaria di Scicli.