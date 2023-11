Premio di laurea "Ingenio al Femminile" alla modicana Laura Modica

Torino - La terza edizione del "Premio di Laurea Ingenio al Femminile" ha coronato il suo successo mettendo in luce il ruolo cruciale delle donne nell'ingegneria italiana. L'evento, ospitato presso la sede del CNEL a Roma, ha premiato le tre migliori tesi di laurea prodotte nell'anno accademico 2021-22 tutte incentrate sul tema "Engineering for People - L’ingegneria a supporto delle ‘5P’ dello sviluppo sostenibile”.

La modicana Laura Modica, laureatasi con Lode al Corso Magistrale di Ingegneria Energetica e Nucleare del Politecnico, ha ricevuto la menzione d’onore per la sua Tesi Magistrale “Development of Al-based models for the management of energy communities” con cui ha sviluppato un ambiente di simulazione virtuale, basato su modelli di AI, al fine di ottimizzare i consumi di una Comunità Energetica, dimostrando che immettendo i dati di consumo di una comunità energetica reale è possibile estrapolare la modalità più efficiente di sfruttamento dell’energia autoprodotta in relazione agli effettivi bisogni della comunità energetica.

Rispetto all’edizione precedente, il numero delle tesi candidate ed esaminate dalla commissione scientifica è triplicato, infatti “Sono state ben 274 le domande completate, ammesse e valutate, – ha dichiarato Ippolita Chiarolini, Consigliere del CNI e responsabile del progetto “Ingenio al femminile” – di cui 251 ammesse alla fase di valutazione”.

La cerimonia è stata aperta dai saluti istituzionali di Renato Brunetta, Presidente del CNEL, che ha sottolineato lo squilibrio di genere nel paese evidenziando la perdita di risorse causata da questo gap, non solo economiche ma anche civili e democratiche. Concetto ribadito da Angelo Domenico Perrini, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che solleva la questione molto importante dell’iscrizione obbligatoria all’Albo per tutti gli ingegneri, proponendo un possibile disegno di legge a tal proposito.

I dati elaborati dal Centro Studi CNI hanno evidenziato che, nonostante progressi significativi, persiste un profondo gap tra uomini e donne soprattutto per quanto riguarda il settore STEM: le laureate in ingegneria in Italia rappresentano solo il 7,4% del totale – comunque meglio delle statistiche europee, con il 4,8% di laureate in ingegneria sul totale. Il successo di questa edizione rappresenta un ulteriore incentivo per un futuro più inclusivo e diversificato nell'ingegneria italiana: il Politecnico crede fortemente in questo obiettivo e da anni ha attivato "We are Here", un programma specifico per il supporto delle studentesse che si iscrivono ai suoi corsi STEM con tutoraggi e opportunità di condivisione e che ha visto crescere le iscritte al 30% del totale. “Ritengo che la voglia di imparare, la curiosità, l'attenzione agli aspetti tecnico-scientifici siano qualcosa di innato nell'uomo e non nel genere maschile. – conclude Laura Modica – La mia partecipazione al premio Tesi di Laurea “Ingenio al femminile” vuole essere una rappresentazione del fatto che la donna nell'ambito ingegneristico è presente e vuole anche essere una motivazione per le donne che decidono di intraprendere carriere come la mia, indipendentemente dai pregiudizi e dagli stereotipi che, ahimè, sono largamente diffusi.”