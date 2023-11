Dopo il Torino, Volotea annuncia il Comiso-Verona

Comiso - Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, continua a crescere e annuncia oggi l’avvio delle sue attività presso l’aeroporto di Comiso. A partire dal prossimo 21 marzo, infatti, saranno disponibili 2 nuovi collegamenti operati dallo scalo siciliano alla volta di Verona, con un’offerta complessiva di oltre 22.000 posti in vendita e 128 voli, e di Torino, con più di 16.000 posti offerti e 94 voli. I nuovi collegamenti avranno frequenza bisettimanale, il giovedì e la domenica. Inoltre, nelle prossime settimane potrebbero aggiungersi ulteriori novità per Comiso. Con queste due nuove rotte, Volotea punta su Comiso e aggiunge l’aeroporto al suo portfolio di scali siciliani in cui già opera – Catania, Lampedusa, Palermo e Pantelleria – rafforzando ulteriormente i collegamenti tra la Sicilia e la Penisola e la sinergica vicinanza che da sempre unisce la compagnia aerea all’Isola.

La tratta su Caselle sarà effettuata con aeromobile in transito da Verona con il seguente routing:

Verona - Comiso - Torino - Comiso - Verona

VERONA COMISO 13:30 15:25 ---4--7

COMISO TORINO 15:55 17:55 ---4--7

TORINO COMISO 18:25 20:25 ---4--7

COMISO VERONA 20:55 22:50 ---4--7