Razza non torna più: telenovela a Palazzo d'Orleans

Palermo – Brusca inchiodata di Musumeci, dopo l'accelerata sul ritorno dell’ex assessore indagato Ruggero Razza alla Sanità: era previsto per oggi ma il riabbraccio slitterà almeno di qualche giorno. La motivazione ufficiale del governatore è che vuole concentrarsi sull'incontro di venerdì al Quirinale col presidente della Repubblica Mattarella. Quella ufficiosa, le aspre critiche dell’opposizione e soprattutto le reazioni degli alleati, da cui teme condizioni troppo alte per firmare la rinomina, tra cui la rinuncia a ricandidarsi alla scranno di Palazzo d’Orleans.

Dal presidente dell'Ars Gianfranco Micciché, all'autocandidato sindaco di Messina Cateno De Luca, agli altri assessori regionali: sono tanti i possibili nemici interni sulla strada del secondo mandato. L'inchiesta, per quanto decapitata, è formalmente ancora in corso e la partita su Razza è diventata terreno di scontro sotterraneo, ago della bilancia di sottili equilibri politici dentro il centrodestra. Per di riavere il figlioccio accanto, il Musumeci bis rischia un’emorragia di consensi anche tra gli elettori. Insomma, il rientro in giunta per Razza non sembra più così scontato come appena tre giorni fa, quando fu lui stesso ad annunciarlo come “atto di coraggio”. Non ci resta che vedere cosa accadrà nelle prossime puntate della telenovela.