Sicilia, crepuscolo Covid: una luce in fondo all’epidemia

Ragusa - La Sicilia affronta l’ultima settimana di una scolorita zona arancione, bypassata dalle norme nazionali anti Covid. Il green pass illimitato sarà infatti esteso anche a chi ha contratto ed è guarito dal virus dopo le due dosi (non prima), equivalendo la malattia a una terza. Per i guariti mai vaccinati o chi è rimasto al primo ciclo il certificato sarà valido 6 mesi, tuttavia ci sono buone chance che da qui all’estate i vari colori dell’emergenza - dal rosso al verde - si spengano per sempre.

Sull’Isola ricoveri, contagi e decessi calano, almeno stando agli ultimi bollettini, per altro sempre meno attendibili riguardo l’andamento attuale dell’epidemia (ieri, in un primo momento, erano stati comunicati addirittura 2mila positivi in meno). In quello di domenica c’è stato il boom di casi del trapanese: oltre 2000 positivi in 24 ore, il doppio del palermitano.

La provincia di Ragusa è a metà classifica, interessata in questi giorni non solo da morti e infezioni ma anche da inchieste e polemiche: dal botta e risposta tra Cgil e Regione sui tamponi dell’Asp, alla frode dei fondi Covid dirottati su paradisi fiscali. Sul fronte scuola, gli studenti siciliani in didattica a distanza hanno toccato quota 78mila ma proprio le nuove misure del governo – che in caso di focolaio accorciano l’isolamento per gli studenti non vaccinati e lasciano la presenza per i vaccinati – riporteranno quasi tutte le classi in aula.