Ucraina, difesa siciliana in allerta: gli ultimi VIDEO dalla trincea

Palermo – La guerra in Ucraina si fa sentire anche sull’Isola, non ancora a livello economico, ma a quello più preoccupante di grandi manovre militari. “Siamo una regione italiana, apparteniamo alla Nato e il sistema di difesa presente in Sicilia assume una posizione e un ruolo strategico, siamo la punta più avanzata sul Mediterraneo - ha affermato Nello Musumeci -. Le basi Nato di Sigonella e Birgi sono chiaramente da diversi giorni in allerta, la popolazione civile vive questa fase con lo stesso stato d'animo presente altrove. Immaginare un conflitto, significa pensare a una terza guerra mondiale che non risparmierebbe niente e nessuno”.

“Anche il Muos di Niscemi - ha aggiunto il governatore - rappresenta una posizione particolarmente importante”. Ma tutto questo ha un prezzo: "Un pezzo importante del nostro export è diretto verso la Russia, ma in questo momento le sanzioni sono l'unico mezzo per far capire a Putin l'assurdità di quanto sta facendo. È questa la priorità". In allegato, alcune nuove immagini del conflitto giunte in queste ore su internet. Nel primo video un uomo si sdraia davanti a un carrarmato, come in piazza Tienanmen, per provare inutilmente a fermarne l’avanzata. Nel secondo, girato ancora nel nord dell’Ucraina, un gruppo di manifestanti pacifici riesce a farne indietreggiare uno, con le mani in tasca. Nel terzo, l’incendio del gasdotto di Kharkiv.