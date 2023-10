Zecchino d'Oro, la piccola siciliana Matilda Conti all'Antoniano di Bologna

Bologna - Anche una piccola rappresentante della Sicilia parteciperà all’edizione dello Zecchino d’Oro 2023, in onda dall’1 al 3 dicembre su Rai 1 con la direzione artistica di Carlo Conti. Matilda, di 9 anni, proveniente da Fiumefreddo di Sicilia (Catania), canterà “Ballano”, scritta da Carmine Spera e Antonio Buldini. Con la partecipazione di Matilda, appassionata di canto, costruzioni lego e amante della bicicletta, arrivano a 68 i bambini provenienti dalla Sicilia che hanno partecipato allo Zecchino d’Oro dalla prima edizione del 1959 ad oggi.

«La canzone “Ballano” mi piace tantissimo perché parla degli animali ma anche della pace», commenta Matilda. Infatti, nel testo si parla di un mondo in cui cani, gatti e topi, lupi e agnelli, falchi e colombe ballano insieme mettendo da parte contrasti e differenze. Sarebbe un mondo magnifico, di pace e libertà. Matilda fa parte dei 17 solisti che, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, interpreteranno le 14 canzoni in gara, scelte tra 580 proposte arrivate in Antoniano a seguito del bando autori. I brani, firmati da 35 autori - tra cui esperti di canzoni per bambini e grandi artisti come Maurizio Fabrizio, Gianfranco Fasano, Max Gazzè, Loredana Bertè, Matteo Bocelli, Paolo Vallesi, Piero Romitelli, Lorenzo Baglioni e tanti altri - sono la conferma di come la musica dello Zecchino d’Oro anche quest’anno sia un mezzo unico per comunicare e declinare tramite il linguaggio dell’infanzia temi legati all’attualità che coinvolgono tutti, non solo i più piccoli.

I testi delle canzoni, infatti, raccontano dall’importanza di abbattere muri e confini alle tematiche ambientali, dal rapporto con il futuro all’importanza e al significato della pace, dalla ricchezza che vive nelle diversità alla musica che riesce a veicolare valori fondamentali per la società come l’incontro e il dialogo.