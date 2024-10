Roma, nuovo mezzo sulle strade: è il (pericoloso) trolley elettrico

Roma - Nuovo mezzo elettrico sulle strade di Roma. Viaggia veloce come un monopattino ma è più basso e probabilmente, se il tema è quello della sicurezza stradale, pure più pericoloso visto che difficilmente viene intercettato negli specchietti retrovisori degli automobilisti. Si tratta del trolley elettrico, una valigia-viaggiante avvistata a San Giovanni, direzione piazzale Appio, e ripresa da una cittadina, Eleonora Piraino. Su Fb, i primi commenti sono ironici: «Ma cos’è che ci sta superando a destra? Là sotto, a destra della macchina!» Risponde Francesca: «E’ la valigia elettrica, la vendono su internet». «Carina – scrive anche Jasmine - basta che non prendano una buca, vale per Roma chiaramente...» E così, mentre il Comune alla vigilia del Giubileo cerca di mettere ordine nel marasma di mezzi in giro per le strade della città, che già deve fare i conti coi monopattini abbandonati ovunque e la recente invasione delle macchinine da golf, ecco la novità della valigia-elettrica, un nuovo fronte che, se dovesse prendere piede, andrà anche questo regolamentato.

Il video: