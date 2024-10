Eberhard & Co. cronometrista del Raid dell’Etna

Catania - Eberhard & Co. ha riconfermato per l’ottavo anno consecutivo il suo ruolo di Partner e Official Timekeeper del Raid dell’Etna, prestigiosa manifestazione dedicata a una selezione esclusiva di auto d'epoca che coinvolge collezionisti di rilievo da tutto il mondo. La partecipazione all'evento ha sottolineato il legame della Maison con eventi di automobilismo storico capaci di unire la passione per le auto classiche con la scoperta di luoghi unici delle regioni italiane. Il Raid dell'Etna ha previsto oltre 60 prove cronometrate lungo un itinerario di circa 1000 km, attraversando i magnifici paesaggi siciliani tra città storiche, borghi pittoreschi, cantine, parchi archeologici e dimore nobiliari, fino alle pendici dell'Etna. All'edizione di quest'anno hanno partecipato 75 equipaggi internazionali, con team provenienti da Giappone, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Colombia, Europa e Italia.

La Maison svizzera ha premiato con segnatempo Tazio Nuvolari Desk Clock i vincitori del "Trofeo Eberhard & Co.", la coppia bresciana composta da Giovanni Prandelli e Loredana Pasotti al volante di una Porsche 356S Roadster del 1959, e il team austriaco formato da Lucia Eichberger e Karin Lauton, su una Jaguar E Spider del 1969, che ha trionfato nella "Coppa delle Dame Eberhard & Co.".