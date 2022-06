Il succo dell'aloe vera funziona come un antiossidante naturale e quindi ritarda la crescita di radicali liberi nel corpo, migliora ed accelera il nostro metabolismo, e inoltre ha delle proprietà lassative. Tutte proprietà che aiutano a dimagrire! Si parla moltissimo, specie negli ultimi anni, dei benefici dell’aloe vera sotto molti punti di vista. Principalmente è conosciuta come componente importante nella produzione di prodotti cosmetici.

L’aloe vera è un alleato della dieta: oltre all’azione depurativa, il suo consumo velocizza il metabolismo e riduce il tessuto adiposo. Ottimo il suo succo prima della colazione a digiuno e a metà pomeriggio. Le sue infinite proprietà benefiche si sfruttano anche nella cosmesi, grazie all’alto contenuto di collagene.

Tra i benefici dell’aloe vera, c’è l’aiuto nel combattere le rughe, la forfora, la caduta dei capelli, e lo stimolo alla ricrescita dei capelli.

L’aloe vera è una pianta grassa le cui proprietà sono note da millenni: è impiegata in medicina, cosmetica e come coadiuvante per perdere peso. Dalle foglie dell’aloe vera è possibile ricavare due tipi di estratti, il succo condensato e il gel, che possiedono componenti chimici, indicazioni e interazioni farmacologiche diverse fra loro. Per perdere peso dobbiamo affidarci alla bevanda di aloe che grazie all’alto contenuto di collagene, riesce a ridurre il tessuto adiposo. Ecco i consigli da seguire.

Aloe per dimagrire: il succo di Aloe vera per perdere peso

Il succo di Aloe vera è sempre più utilizzato nella dieta grazie alla sua capacità di ridurre il tessuto adiposo. La sua efficacia per dimagrire è assicurata anche dalle sue proprietà depurative e lassative, eliminando tossine e residui. In pratica, oltre a ripulire l’organismo, velocizza il metabolismo permettendo di bruciare il grasso corporeo più rapidamente e placare il senso di fame.

L’azione specifica del suo succo in questo caso è quella di rallentare lo svuotamento gastrico, dando all’apparato digerente più tempo per assimilare al meglio le proteine e i contenuti energetici dei cibi. In particolare, il collagene, contenuto naturalmente nell’aloe vera (motivo per cui è anche un toccasana contro l’invecchiamento cutaneo) è una proteina difficile da digerire, per cui l’organismo si vede costretto ad attingere alle riserve di energia contenute nei grassi e negli zuccheri. Questa condizione, inoltre, allunga nel tempo la sensazione di sazietà, quindi il dimagrimento in generale è dovuto a queste due tipologie di azioni che ci consentono di bruciare di più e mangiare meno o meno spesso.

Aloe vera e dieta: i consigli per perdere peso

Il metodo per dimagrire grazie all’aloe vera è assumere questa pianta sotto forma di succhi e frullati che permettono di trarre beneficio dalle sue virtù e proprietà depurative e brucia grassi. Può essere assunta anche con succo di limone, con ananas frullato o con zenzero, ottenendo bevande con azione depurativa, dimagrante, antinfiammatoria.

Il consumo di aloe vera va regolato in base al peso e all’altezza, per non mettere a rischio la propria salute. È importante essere costanti nel consumo degli estratti di questa pianta e unire il trattamento a una sana alimentazione e a costante attività fisica.

Aloe controindicazioni

Oggi il mercato intorno a questa pianta è molto ampio e ricco di prodotti di qualità, ma bisogna fare attenzione al modo in cui si utilizza questa pianta.

Bisogna fare attenzione all’uso interno dell’aloe, perché può presentare controindicazioni per le donne che allattano, in gravidanza, persone con emorroidi, calcoli alla vescica, appendicite. Il lattice di aloe è il principale nemico vera può causare alcuni danni ai reni e può essere così pericoloso che la persona che ingerisce almeno 1 grammo può perdere la vita.

Controindicazioni dell’Aloe vera per dimagrire

L’assunzione di aloe vera per dimagrire è sconsigliata a chi soffre di ipotensione, ai bambini, alle donne in gravidanza e durante l’allattamento e il ciclo mestruale. Chi è in cura per problemi a carico del sistema cardiocircolatorio o assume diuretici, steroidi o farmaci che provocano carenza di potassio, deve consultare un medico prima di usare l’aloe vera per dimagrire.

Ma come non ci stancheremo mai di ricordare, è bene avvalersi del consiglio del proprio medico e procedere con buon senso, al fine di ottere i risultati sperati senza danneggiare il proprio stato di salute!