Beauty food: la dieta della bellezza come elisir di lunga vita

Beauty food: arriva la dieta della bellezza. Il cibo come medicina e strumento per rallentare l'invecchiamento, scopriamo i segreti della bellezza come elisir di lunga vita.

Il ruolo dell'alimentazione è fondamentale per la nostra bellezza, parola di scienziati. La bellezza è salute, o come dire passa dalla tavola, parola di Pucci Romani e di Nicola Sorrentino.

Beauty food la dieta della bellezza è un libro scritto a quattro mani che si pone come uno scrigno di elisir e di lunga vita. Il libro si fonda sul concetto ampio e prezioso del beauty routine da applicare in ogni ambito della vita, dalle abitudini quotidiane, alle sostanze che dobbiamo prediligere. Il libro è frutto degli studi di due professionisti del settore. Pucci Romano, dermatologa e Nicola Sorrentino nutrizionista ci svelano i segreti di una lunga vita.

Spesso ci capita di chiederci qual è il suo segreto? Solitamente capita quando ci troviamo di fronte ad una persona che mantiene la sua bellezza e la sua giovinezza nonostante il passare degli anni. Secondo la scienza per ottenere una pelle liscia e luminosa, capelli forti e lucenti, fisico tonico e in forma non servono né bisturi né pozioni magiche: il ruolo dell'alimentazione è fondamentale.

Il segreto è quindi l'integrazione di cibi con le giuste proprietà mirate anche alla tutela dell'organo più grande del nostro corpo: la pelle.

Nicola Sorrentino, e Pucci Romano, uniscono le loro competenze e i risultati di recenti studi scientifici per distillare le indicazioni e i suggerimenti alimentari capaci di nutrire, proteggere e rigenerare la cute, riparando i danni causati dallo stress e dal tempo, rendere più elastici i vasi sanguigni, combattere secchezza, impurità, rughe, irritazioni. Un metodo esclusivo per garantire il giusto apporto di sostanze indispensabili e protettive, ma completo anche di preziose abitudini quotidiane, una sorta di beauty routine «edibile» efficace e facile da mettere in pratica. Scopriremo una dieta equilibrata, potenziata dall'acqua, elisir di bellezza alla portata di tutti, e ricca di elementi fondamentali per la nostra flora intestinale, che influisce in modo importante sulla salute cutanea. Una serie di ricette, basate su ingredienti gustosi e semplici da reperire, ci dimostrerà fin da subito gli effetti benefici della dieta su salute, pelle e peso. Non più semplice cibo da ingerire, ma anche cosmetico, medicina e strumento per rallentare l'invecchiamento e raggiungere un benessere duraturo. Perché la bellezza è soprattutto salute.