Come nutrire la pelle: vitamina C e olio di semi di lino. La Vitamina C

La Vitamina C non è solo un toccasana per raffreddore e mal di gola ma un vero e proprio concentrato di benefici per tutto l’organismo.

Questa vitamina idrosolubile ha un’azione molto ampia all’interno del nostro organismo, ad esempio, facilita l’assorbimento di altri nutrienti come il ferro, contribuisce alla salute di ossa e articolazioni, rinforza il sistema immunitario, serve per il funzionamento del sistema immunitario, aiuta a combattere i radicali liberi e attenua i segni del tempo.

Come la maggior parte delle vitamine, anche la vitamina C va assunta tramite l’alimentazione perché il nostro corpo non è in grado di sintetizzarla autonomamente ma, di norma, è molto presente nella nostra dieta dato che frutta e verdura ne sono ricche.

Si tratta, però, di un nutriente facilmente deperibile attraverso la cottura, la conservazione a temperature basse e l’esposizione ad aria e luce quindi bisognerebbe preferire frutta e verdure fresche e di stagione.

La vitamina C, inoltre, non viene immagazzinata dall’organismo ma, se non impiegata, viene eliminata dall’organismo 3-4 ore dopo la sua assunzione, per cui andrebbe assunta più volte al giorno.

La vitamina C, dato che protegge dai danni causati dall’ambiente esterno, deve essere applicata al mattino come parte di una routine quotidiana.

Per questo motivo, in periodi di carenza o aumentato fabbisogno, come gravidanza, allattamento, stress, infezioni, convalescenza ecc. può essere d’aiuto l’assunzione di integratori alimentari a rilascio prolungato come C Tard, che garantisce un livello ottimale di vitamina C per l’intera giornata.

Oltre che per il benessere generale dell’organismo, la vitamina C è importante anche per preservare la giovinezza della pelle, infatti, migliora l’elasticità cutanea stimolando la produzione di collagene. La vitamina C protegge le cellule dal foto-invecchiamento e dai vari fattori aggressivi per questo viene sempre più impiegata nelle formulazioni di sieri, maschere e creme anti-age.

Come nutrire la pelle: vitamina C e olio di semi di lino - L’olio di semi di lino

Olio di lino, protettore dei capelli e del sistema circolatorio

«Quest’olio è incredibilmente benefico sulla pelle grazie all’alto contenuto di acidi grassi ed è particolarmente indicato per le persone che hanno una pelle tendenzialmente secca e vogliono aumentarne la densità», spiega l’esperta. «Trattandosi di un olio delicato e calmante, aiuterà a migliorare la tonicità e l’aspetto della pelle. Ricchissimo di Omega, l’olio di lino aiuterà anche a creare una barriera della pelle più forte».

Conosciuto come la più antica delle fibre vegetali, il lino deve la sua fama non solo alla versatilità dei suoi tessuti, ma anche alle innumerevoli proprietà dei suoi semi e dell'olio che da essi si ricava

Proprietà e benefici dell'olio di lino.

L'olio di lino è il più ricco in acido linolenico, vitamina E e lecitina, per questo motivo è considerato un potente antiossidante. Viene tradizionalmente impiegato per migliorare la pelle e i capelli e per eliminare colesterolo e trigliceridi mediante il suo uso interno (come olio per condire o in perle come integratore naturale) e il suo uso esterno, in cosmesi naturale come olio da massaggio. Questo prezioso olio svolge anche importanti azioni digestive e intestinali soprattutto preventive verso molte malattie degenerative a carico dell'apparato cardio-circolatorio, muscolo-scheletrico e nervoso. E' un'ottima integrazione nelle diete vegetariane.