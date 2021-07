Come ridurre il girovita in poco tempo: dieta dei tre giorni

Per ridurre il giro vita ci hai provato in tutti i modi? Hai iniziato a seguire un determinato tipo di alimentazione? Ti sforzi ogni giorno tra un sacrificio e l’altro, ma la pancia non va via? Ti senti scoraggiato e sconfortato? Non sai più come fare per smaltire la pancia? Ti stai chiedendo perché non riesci a smaltire la pancia? Quando ci si iscrive in palestra o si sceglie di mettersi a dieta è importante avere delle buone motivazioni per dimagrire e degli obiettivi ben chiari in mente. Uno di questi è sicuramente quello di dimagrire il girovita in poco tempo. Vedremo come ridurre il girovita velocemente attraverso la dieta dei tre giorni con un’alimentazione più sana, qualche esercizio per dimagrire che possono aiutarti a ridurre la tua circonferenza vita.

Devi sapere che il grasso che si deposita sull’addome non è diverso da quello che si accumula sulle altre zone del corpo, anzi è lo stesso. Tuttavia, sembra più difficoltoso da eliminare in quanto è quello più evidente, ma armandosi di un po’ di pazienza in più e possibile smaltire la pancetta e ritrovare la forma fisica desiderata.

Come ridurre il girovita in poco tempo.

Con questo sistema detox potrai assottigliare il girovita in soli 3 giorni

Una delle principali regole per ridurre il girovita è quella di non spizzicare tra un pasto e l’altro. Si tratta, comunque, di un obiettivo non facile da raggiungere, trattandosi di una parte del corpo dove più facilmente si formano gli accumuli. Tuttavia, possiamo almeno ridurre il gonfiore e quindi iniziare a perdere qualche centimetro.

Per far ciò, dovremo però modificare alcune abitudini sbagliate. Ebbene, con questo sistema detox potremo assottigliare il girovita in soli 3 giorni senza inganno! Esso, in più è utile per eliminare i liquidi di troppo e le tossine. Non si tratta, però, di uno di quei sistemi miracolosi o diete massacranti, che possono danneggiare la salute. Ciò che si propone è semplicemente un programma alimentare detossinante che consente di sgonfiare l’addome in pochi giorni.

Schema dei tre giorni per rifurre il girovita in poco tempo-

Colazione per assottigliare il girovita: dieta dei 3 giorni

La colazione da consumare in questi tre giorni è ricca di alimenti crudi, fibre e proteine vegetali. Ma vediamola più nel dettaglio. Al mattino prepareremo un frullato con i seguenti ingredienti: un kiwi maturo, una fetta di ananas, metà avocado, un ciuffo di sedano formato solo dalle foglie, un cucchiaio di semi di chia (che abbiamo lasciato in ammollo tutta la notte). Ancora, aggiungeremo 15 mandorle o nocciole, crude o tostate, un pizzico di zenzero in polvere, un cucchiaio di olio extra vergine di cocco. E infine un cucchiaino di maca in polvere e, se si vuole, un po’ di stevia per addolcire.

Il tutto va frullato unitamente ad acqua o latte vegetale. Si consiglia di utilizzare porzioni abbondanti per poter conservare il frullato e berlo durante la giornata.

Pranzo e cena

Veniamo adesso al pranzo e alla cena. Si tratta di due porzioni per pasto, ossia una di proteine. Possiamo scegliere tra carne, pesce, uova, legumi, avocado, formaggio fresco, frutta secca. Come contorno mangeremo una porzione di verdura cruda o cotta. Si pensi a insalata, verdure saltate o crema di verdura. Per il pranzo sono preferibili le verdure crude, mentre per la sera potremo optare per quelle cotte.

Giusta alimentazione, qualche aiuto dalla medicina naturale, acqua in abbondanza ed esercizi mirati al girovita: ecco tutti gli strumenti efficaci e sani per sgonfiare la pancia.

3 errori da non fare per ridurre il girovita in poco tempo

Digiunare

In questo modo sottoponi il tuo organismo o forti momenti di stress e gli dai chiari segnali che spesso potrebbe non ricevere tutto il nutrimento di cui ha bisogno. In questo modo verrà rallentato il metabolismo e si avrà una maggiore tendenza ad ingrassare.

Eliminare i carboidrati

La nostra alimentazione, che si basa sulla dieta mediterranea settimanale, è una delle migliori al mondo e prevede un quantitativo di carboidrati complessi di cui il corpo non può fare a meno.

Fare molti addominali

Nel nostro articolo sul perché non bisogna fare addominali tutti i giorni siamo stati chiari: è un muscolo piccolo e delicato a cui bisogna lasciare il giusto tempo di recupero. Non serve stressarlo tutti i giorni con allenamenti eccessivi. Anzi i muscoli dell’addome danno un rendimento migliore se sollecitati di meno ma in modo più intelligente.