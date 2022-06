Come sbiancare le scarpe sporche e ingiallite di tela o in stoffa

Con l’inizio dell’estate è finalmente arrivato il momento di sfoggiare le proprie sneaker, le scarpe di tela o in stoffa. Comode, leggere e super traspiranti, queste calzature sono anche ideali per chi vuole mantenere i piedi sempre freschi ed asciutti. Inoltre si abbinano molto facilmente e senza grandi problemi con vari outfit, dai più eleganti ai più casual.

Usandole spesso, però, questi tipi di scarpe tendono a sporcarsi subito, specie se sono di un colore chiaro, o specialmente bianche come detta ora la moda

In questi casi, quindi, per farle ritornare come nuove è necessario lavarle al bisogno utilizzando, però, dei prodotti adatti.

Di soluzioni per sbiancare le scarpe sporche e ingiallite ne esistono davvero tantissime, anche in commercio. Tuttavia molti preferiscono, giustamente, ricorrere a prodotti più economici e naturali, che siano magari anche poco impattanti per l’ambiente.

Come sbiancare scarpe sporche e ingiallite; il percarbonato

Tutti i trucchi per pulire le scarpe e mantenerle intonse

Esistono diversi modi per pulire le calzature bianche, ma bisogna scegliere il metodo adatto in base alla tipologia di calzatura e di tessuto che si va a trattare. Non tutti i trucchi infatti risultano universalmente efficaci. Vediamo insieme come pulire i modelli più diffusi, ovvero le sneakers in tela bianche.

Tra questi metodi, uno dei più utilizzati è sicuramente il bicarbonato di sodio, che è considerato da molti un efficace sbiancante. In realtà, però, questo non è vero, semplicemente perché esso non gode delle proprietà chimiche necessarie per assolvere a questo compito.

Per sbiancare le scarpe in maniera impeccabile avremo invece bisogno di un altro prodotto naturale, ma che pochi ancora conoscono. Stiamo parlando del percarbonato di sodio che, come vedremo, è un vero e proprio asso nella manica per le pulizie.

Il percarbonato di sodio non è altro che una molecola costituita da carbonato di sodio e perossido di idrogeno, ossia acqua ossigenata. Si tratta di un prodotto che sta alla base di molti sbiancanti ecocompatibili ed è parecchio utilizzato nell’industria dei detersivi.

Al contrario del bicarbonato, il percarbonato gode di proprietà igienizzanti e sbiancanti davvero eccezionali. Infatti, molti lo aggiungono nel cassetto della lavatrice per igienizzarla al meglio e per sbiancare capi spenti e ingialliti. Grazie a queste proprietà, il percarbonato è anche ideale per pulire e lavare le scarpe bianche di tela o in stoffa.

Come sbiancare le scarpe

Quando laverai le scarpe bianche, ti consigliamo come prima cosa di eliminare la sporcizia superficiale o quella presente nel bordo della suola di gomma, puoi aiutarti anche utilizzando un semplice panno umido.

Per ottenere dei risultati eccellenti in pochissimo tempo basterà soltanto effettuare alcuni semplici passaggi. Per prima cosa, creiamo una sorta di “pappetta” versando in una ciotola un cucchiaio raso di percarbonato e dell’acqua. Quest’ultima andrà dosata poco per volta, fin quando non avremo ottenuto un composto cremoso. A questo punto cospargiamo le nostre scarpe con la pappetta appena creata e lasciamo agire per circa 15 minuti. Trascorso il tempo necessario, inseriamo le scarpe in lavatrice e, senza aggiungere ulteriori detersivi, effettuiamo un lavaggio a 40 gradi. Quindi, altro che bicarbonato, ecco come pulire le scarpe con questo prodotto veramente efficace e di cui non potremo fare più a meno.

Sciogliendosi nell’acqua a questa temperatura, il percarbonato sprigionerà ossigeno attivo, andando a sbiancare le scarpe. Una volta lavate, basterà poi farle asciugare all’aria, possibilmente sotto i raggi del sole, così da aumentare l’effetto sbiancante.

Come fare in caso di macchie sulla tela: rimedi naturali

Utilizza del dentifricio e grazie all’uso di uno spazzolino spalmalo sulle macchie grazie ad una serie di movimenti circolari. Lascia agire per circa 10 minuti e poi rimuovi con un panno di cotone. Ricorda che è essenziale che il dentifricio sia bianco originale, in modo che non rilasci colore sulla tela e rovini la scarpa.

Il sale grosso possiede un’efficace azione sbiancante e, se usato insieme al latte è possibile usarlo per rimuovere non solo lo sporco, ma anche funghi ed eventuali batteri, che si annidano nelle calzature bianche. Versa un litro di latte, mezzo litro d’acqua e del sapone liquido per i piatti in una bacinella. Aggiungi mezza tazza di sale grosso e lascia in ammollo le scarpe per tre ore circa. Una volta trascorso questo tempo, strofina bene con una spazzola e risciacqua con acqua e sapone per pulire ogni macchia alla perfezione.