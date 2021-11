Dieta contro Acne e brufoli: consigli per un’alimentazione corretta

Si può migliorare l’aspetto della propria pelle e contrastare l’acne con la dieta?

Contro l’acne, dieta e alimentazione hanno un ruolo fondamentale. Vediamo quindi cosa mangiare e cosa evitare per combattere i brufoli e l’acne.

L’acne è forse la più frequente malattia della pelle. Si tratta di un’infiammazione cronica dell’unità follicolo-pilo sebacea, più diffusa nell’adolescenza e nel sesso femminile, con lesioni che di solito si manifestano sul viso, sulle spalle, sul dorso e sul torace, sotto forma di comedoni non infiammatori (punti neri e bianchi) e/o di lesioni infiammatorie quali papule, pustole o noduli. Le cause possono essere infiammatorie, ormonali, psicosomatiche e infettive ma anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale sulla comparsa e sull’andamento della malattia.

“Una dieta varia ed equilibrata è la chiave per una pelle sana e luminosa”, il dottor Sacha Sorrentino, biologo nutrizionista, non ha dubbi riguardo a questo.

Ma quali sono gli alimenti che combattono l’acne? E quali, invece, vanno evitati?

Gli alimenti che contrastano l’acne

Alimentazione contro l’acne: i cibi da preferire

Per prevenire ed aiutare a combattere l’acne, i brufoli e i punti neri quotidianamente è quindi importante seguire un’alimentazione naturale a base di cereali integraliche contengono una buona quantità di vitamine del gruppo B, legumi, frutta e verdura, in particolar modo carote, zucca, albicocche e melone, ricchi di vitamina A che è fondamentale per il benessere della nostra pelle in quanto la mantiene più morbida, liscia, giovane ed elastica, moderando invece il consumo di proteine animali. Un consiglio ulteriore è quello di evitare le carni rosse o bianche che siano ricche di ormoni, come il vitello ed il pollo, preferendo a questi il pesce fresco, ricco di acidi grassi essenziali come omega 3 e omega 6, fondamentali per regolare le infiammazioni. Non dimentichiamo di consumare moderatamente anche i semi oleosi, come i semi di girasole, di sesamo, di lino e di zucca, gli oli vegetali di germe di grano e di lino spremuto a freddo, anch’essi ricchi di queste sostanze nutritive.

La dieta contro l’acne ei brufoli: consigli per un alimentazione corretta

I consigli del dottor Sorrentino per una dieta che contrasti l’acne:

1. evitare il consumo frequente di latte (soprattutto scremato) e latticini;

2. consumare alimenti a basso indice insulinemico;

3. aumentare la quota di frutta e verdure di stagione;

4. consumare pesce azzurro di piccola taglia, ricco di omega 3;

5. cercare di tenere nella norma il proprio indice di massa corporea, limitando la percentuale di massa grassa; non consumare cibi molto salati o piccanti;

6. preferire cibi ricchi di zinco e di antiossidanti;

7. avere cura del proprio microbiota con cicli regolari di prebiotici e probiotici.

Dieta contro l’acne: consigli e linee guida generali

E’ importante non trascurare le eventuali carenze di minerali, soprattutto di zinco, il quale va a sbilanciare l’equilibrio ormonale. Lo troviamo particolarmente presente nei semi oleosi e nell’olio di germe di grano. Quando il disturbo è legato anche alla presenza di intolleranze alimentari oppure a disordini epato-intestinali sarebbe opportuno integrare l’alimentazione con tisane che svolgono un’azione depurativa a base di Bardana e Viola del pensiero, da bere nel corso della giornata. Essendo questo disturbo un segnale che ci indica anche che vi è un’alterazione della flora batterica e si soffre quindi di disbiosi intestinale, è da considerare anche l’abbinamento dei fermenti lattici ai rimedi vegetali e all’alimentazione naturale, così da riequilibrare e sostenere anche i probiotici interni.