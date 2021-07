La dieta DASH non ha solo lo scopo di far perdere peso e non ritrovarlo, ma favorire il benessere, abbassare colesterolo e pressione poiché è a bassissimo contenuto di sodio

Il suo successo ha conquistato celebrità come Heidi Klum, Taylor Swift e Jessica Simpson: seguono il metodo DASH, sono sempre più belle e in salute. L’American Heart Association, l’ente leader per le malattie cardiovascolari negli Stati Uniti, la chiama una dieta “sana per il cuore”. Ma com’è nata?

“Questo programma nutrizionale è stato messo in atto dal National Institute of Health degli Stati Uniti negli anni‘90 per prevenire l’ipertensione. DASH sta per Dietary Approach to Stopping Hypertension, o dieta contro l’ipertensione.

Come funziona la Dieta DASH, il regime alimentare a bassissimo contenuto di sodio ?

La dieta DASH piuttosto, è un regime alimentare che prevede il consumo prevalente di alcuni alimenti e la riduzione o l’eliminazione di altri. Nello specifico, privilegia frutta, verdura, carboidrati da cereali integrali, derivati del latte a basso contenuto di grassi, pesce, carne bianca, oli vegetali e prevede una sostanziale diminuzione, o eliminazione, di carne rossa, grassi animali, zucchero e alcol. Alla dieta DASH, inoltre, è solitamente affiancato un ridotto uso di sale da cucina.

La dieta Dash nasce dal modello della dieta mediterranea e si presenta più come uno stile di vita o un’educazione alimentare da adottare nel tempo, un metodo preventivo che una dieta dimagrante in senso assoluto. Il suo alto contenuto in fibre e cereali integrali ne amplifica i benefici per la salute e il suo basso contenuto in zuccheri, la rende ideale per le persone con diabete. Inoltre, i grassi saturi, dannosi per il cuore, sono ridotti al minimo in questa dieta”.

Benessere e dimagrimento

Adottare una dieta con un alto contenuto di fibre e pochi zuccheri raffinati aiuta ad aumentare il senso di sazietà, favorendo così la perdita di peso. “Si possono eliminare senza grande fatica da due a tre chili al mese a seconda del deficit calorico adottato e dell’associazione con l’attività fisica. A differenza delle diete drastiche, il metodo DASH è un modo per raggiungere un peso sano nel tempo, ideale come dieta di mantenimento e di stabilizzazione dopo una significativa perdita di peso. E non si rischiano carenze nutrizionali: a differenza di molte diete, questo metodo fornisce tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno”.

Dieta dash : cosa mangiare

” Molto vicino alla dieta mediterranea, questo metodo enfatizza frutta, verdura, latticini a basso contenuto di grassi, pesce e carni bianche. Può essere adottata come stile di vita nel mantenimento del peso, ma anche come schema dimagrante adattando l’apporto calorico alla persona e al suo livello di attività fisica”.

Dieta Dash: i cibi da favorire

Cereali integrali: da consumarsi quotidianamente.

Frutta e verdura: non devono mai mancare. Il loro alto contenuto di fibre e sali minerali come magnesio e potassio le rendono un elemento chiave di questa dieta

Latte, yogurt e latticini: da assumere tutti i giorni, anche per la colazione o come spuntino, purchè in versione magra.

Carni bianche e pesce, soprattutto azzurro: sono fonti preziose di proteine e vitamine del gruppo B

Grassi: prevalentemente di origine vegetale, olio extravergine di oliva in primis.

Frutta secca, semi, legumi: da ruotare nella settimana nell’ordine di 4-5 porzioni

Cibi da evitare durante la dieta

Carni rosse, insaccati, uova, zuccheri semplici, grassi saturi, alcol: sebbene non siano aboliti, vanno limitati il più possibile così da garantire la massima protezione soprattutto da malattia coronarica e diabete.

“Sebbene la dieta DASH sia stata formulata per individui con ipertensione, i suoi benefici sono anche più ampi. Prendendo spunto dal modello mediterraneo ne condivide molti vantaggi in termini di salute e prevenzione. La maggior parte dei suoi principi generali si rifà a criteri di buon senso che possiamo adottare nel quotidiano e nella nostra alimentazione”.