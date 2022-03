Dieta del brodo: lo schema per perdere 6 kg in soli 21 giorni

La dieta del brodo è efficace: ecco come perdere sei kili in soli 21 giorni, scopri in cosa consiste e lo schema settimanale

La dieta del brodo, è una particolare dieta che viene dagli Stati Uniti. Si tratta di una dieta che secondo i medici molto efficace che darebbe grandi risultati. A renderla nota è stata una dottoressa che ha ben pensato di sfruttare le proprietà curative e benefiche del brodo. La dottoressa Kellyann Petrucci, autrice dell’omonimo libro e creatrice della dieta, è una naturopata, nutrizionista, e specialista nella perdita di peso.

Come tutti sanno, il brodo fin dall’antichità è sempre stato utilizzato per combattere i malanni di stagioni, dal raffreddore, alla tosse. Il tutto grazie alla presenza delle proteine magre della carne ma anche delle vitamine presente nelle verdure, si parliamo di brodo vegetale. Inoltre, questo liquido caldo ha il potere di stimolare il transito intestinale, ripristinare la flora batterica ed anche bruciare i grassi. Quindi è ottimo per chi deve perdere peso.

La dieta del brodo: perchè fa bene?

La dieta del brodo in America viene seguita da molte star. Infatti, possiamo confermare che se seguita con attenzione e si procede anche con una giusta attività fisica è possibile perdere fino a sette Kili in un mese. Il segreto delle star di Hollywood, per una pelle perfetta ed una linea invidiabile, si chiama dieta del brodo, che promette di far perdere 6 chili in 21 giorni.

Ma in cosa consiste nel dettaglio la dieta del brodo?

Consiste nel mangiare per 5 giorni alla settimana cibi a basso indice glicemico e i restanti 2 giorni quasi esclusivamente il brodo preparato con verdure fresche di stagione e proteine animali magrissime come il pollo per un massimo di 21 giorni. In realtà si tratta di un digiuno intermittente, in pratica, con il dettaglio che durante il digiuno si beve il brodo, almeno due volte alla settimana. In questo modo si può mettere da parte quella sensazione di privazione e di sacrificio conseguente ad un digiuno, visto che in quell’occasione si è comunque sazi e completamente soddisfatti, a quanto dice la dottoressa.

Gli alimenti che vanno assolutamente evitati in questa alimentazioni sono biscotti, latte e lattici e cereali. Ovviamente, anche pasta e pane e legumi.

Ecco l’alimentazione da seguire per perdere 6 kg in 21 giorni

Cosa bisogna mangiare per colazione quindi?

Per 5 giorni a colazione si può assumere una porzione di grassi, una di proteine e della frutta. A pranzo e a cena si possono mangiare verdure e proteine come pesce o carne magra.

Il brodo, preparato secondo le indicazioni della dottoressa, sarebbe in grado di far ottenere una pelle del tutto ringiovanita ed una straordinaria perdita dei chili di troppo. Il brodo può essere di manzo, tacchino, agnello, pollo o pesce, ricco di sostanze nutrienti ed efficace anche come antinfiammatorio, brucia i grassi e dona elasticità alla pelle, secondo la dottoressa Kellyann

Come spuntino, si può gustare l’avocado, della frutta secca o delle olive. Negli altri giorni rimanenti, invece, bisogna bere solo 5 tazze di brodo. Accanto a questo si può aggiungere del salmone o del petto di pollo. Al termine dei 21 giorni oltre a perdere kili vi ritroverete anche una pelle molto più giovane.

Schema settimanale della dieta del brodo

Lunedì

Digiuno con brodo, si possono bere sei tazze di brodo durante la giornata, se proprio non si riesce a chiudere la giornata senza masticare qualcosa, si può ricorrere agli spuntini ammessi dalla dieta.

Martedì

Colazione: 1 porzione (vedi nota) di proteine, 1 di grassi, 1 di frutta.

Pranzo e cena: 1 porzione di proteine, 2 di verdure, 1 di grassi.

Spuntino: 1 tazza di brodo per ogni spuntino (max 2)

Mercoledì

Colazione: 1 porzione (vedi nota) di proteine, 1 di grassi, 1 di frutta.

Pranzo e cena: 1 porzione di proteine, 2 di verdure, 1 di grassi.

Spuntino: 1 tazza di brodo per ogni spuntino (max 2)

Giovedì

Digiuno con brodo, si possono bere sei tazze di brodo durante la giornata, se proprio non si riesce a chiudere la giornata senza masticare qualcosa, si può ricorrere agli spuntini ammessi dalla dieta.

Venerdì

Colazione: 1 porzione (vedi nota) di proteine, 1 di grassi, 1 di frutta.

Pranzo e cena: 1 porzione di proteine, 2 di verdure, 1 di grassi.

Spuntino: 1 tazza di brodo per ogni spuntino (max 2)

Sabato

Colazione: 1 porzione (vedi nota) di proteine, 1 di grassi, 1 di frutta.

Pranzo e cena: 1 porzione di proteine, 2 di verdure, 1 di grassi.

Spuntino: 1 tazza di brodo per ogni spuntino (max 2)

Domenica

Colazione: 1 porzione (vedi nota) di proteine, 1 di grassi, 1 di frutta.

Pranzo e cena: 1 porzione di proteine, 2 di verdure, 1 di grassi.

Spuntino: 1 tazza di brodo per ogni spuntino (max 2)



Ovviamente i giorni di digiuno con il brodo possono essere sistemati in qualunque punto della settimana, pur di far passare due giorni tra un digiuno e l’altro. Si può anche assumere la modalità – 1 giorno brodo – 2 giorni moderati – 1 giorno brodo – 2 giorni moderati – continuativamente, se si preferisce.

D’altronde le nostre nonne lo sapevano bene, visto che lo preparavano ogni volta che qualcuno non stava bene, o aveva bisogno di un pieno di forza. Il New York Times lo ha definito “La nuova ricetta magica nell’eterna ricerca della salute perfetta.