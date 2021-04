Dieta del pane: dimagrire con i carboidrati

Si può dire che in effetti i carboidrati sono vittima di una sorta di pregiudizio alimentare, perché in realtà non vi è motivo per escluderli in un regime dietetico sano equilibrato e anche dimagrante. Insomma quando iniziamo a seguire una dieta per dimagrire i carboidrati non sono i primi alimenti da eliminare nella lista ed anzi possono invece a aiutarci a dimagrire.

Non a caso esiste una dieta del pane ideata dalla nutrizionista israeliana Olga Raz autrice del libro The Bread for Life Diet, secondo cui il pane è un ottimo alleato in una dieta dimagrante a patto però che ne venga la scelta la versione integrale sia fresco e non in cassetta. E' da prediligere il pane integrale per tutta una serie di motivi. Questo alimento in versione integrale rispetto a quello prodotto con farine raffinate, presenta meno calorie, mentre vi è una maggiore presenza di elementi utili per l'organismo quali vitamine, sali minerali, fibra ed è in grado di diminuire l'assorbimento di grassi e zuccheri. Insomma la dieta del pane se ben calibrata effettivamente può farci perdere qualche chilo di troppo.

Questa dieta nasce da una scoperta effettuata proprio da Olga Raz che risale a qualche decennio fa: dopo aver consumato un pasto a base di carboidrati nel nostro cervello aumentano i livelli di produzione della serotonina. Questa sostanza ha un ruolo anche nel controllo dell'appetito. Dopo aver mangiato un pasto a base di alimenti proteici vi è un calo marcato della serotonina e quando i livelli di questo neurotrasmettitore, noto anche come ormone del buonumore, sono bassi tendiamo ad avere più fame, umore basso, ad essere nervosi e irritabili, e a desiderare di mangiare alimenti che contengono zuccheri.

Dieta del pane: regole

Si prevedono 5 pasti al giorno, in ognuno di questi è sempre presente una fetta di pane con cui accompagnare gli altri alimenti, a giorni alterni si prevede il consumo di alimenti proteici. Volendo possiamo sostituire il pane integrale con quello di segale o fette tipo Wasa. Le fonti di zucchero ci provengono dal consumo di uno yogurt al giorno, e non più di un frutto al giorno.

Il pane fa davvero dimagrire?

Secondo gli esperti non è il pane di per sé che fa ingrassare quanto invece gli alimenti, condimenti e contorni con cui lo accompagniamo. In particolare quello preparato con farine raffinate è il meno indicato per la salute. Eliminare questo alimento dalla dieta significa perdere carboidrati e glucosio che sono fondamentali per il nostro organismo, di conseguenza avremo meno energia, i muscoli si indeboliranno, anche la pelle sarò meno elastica e potremmo andare incontro a problemi di stitichezza. La scelta migliore quindi secondo gli esperti è di consumarne la varietà migliore, ad esempio quella integrale o di segale facendone un consumo moderato. In questo modo possiamo dimagrire in maniera sana. In particolare il pane di segale possiede caratteristiche molto interessanti per la salute: migliora la circolazione sanguigna grazie all'acido linoleico, aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo nel sangue, e ad assorbire gli zuccheri semplici. Infine evita il rischio del diabete di tipo 2 e regola l'ipertensione. L'ideale è accompagnarlo con l'olio di oliva, da evitare invece i grassi e gli zuccheri, ad esempio burro o marmellata.