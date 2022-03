Arriva una dieta basata proprio sulle banane che ne sfrutta le proprietà per perdere peso con gusto.

Dieta delle banane o Morning Banana Diet è il nome con cui è conosciuta la dieta delle banane proveniente dal Giappone. La dieta delle banane è un regime alimentare con cui perdere peso, ma senza rinunciare al gusto. La Dieta delle Banane è stata concepita in Giappone dal dottor Fujimoto. Seguendo questo metodo, sarete in grado di perdere 3 kg in 4 giorni. I vantaggi di questo regime alimentare stanno nel suo essere facile, con pochi dettami da seguire e senza alcun ‘trauma’ tipico di chi inizia a seguire un modo per smaltire peso.

Dieta delle banane lo schema per perdere 3kg in 4 giorni, ecco come funziona: risultati veloci e duraturi.

Scopriamo come funziona e il menù settimanale per perdere peso velocemente

Gustose e nutrienti, le banane sono uno dei frutti più amati, sia per il loro sapore, sia per i loro benefici. In particolare questo frutto conosciuto per i suoi grandi quantitativi di potassio, magnesio e sali minerali, vitamine, ferro, contribuendo al corretto funzionamento del sistema nervoso, cardiovascolare e muscolare.

Oltre a tutto questo regolarizzano il flusso intestinale: si tratta inoltre di un alimento molto benefico per l’organismo in generale, energizzante, con cui ricaricare le batterie. Tuttavia è bene precisare quanto sia importante rivolgersi a uno specialista del settore per affrontare casi specifici nonché non consumare un quantitativo eccessivo le banane al giorno per evitare di avere effetti collaterali quali eccesso di zuccheri, molto presenti al suo interno.

Dieta delle banane lo schema per perdere 3kg in 4 giorni

Lunedì: colazione, yogurt + banane in pezzi circa 100 g/ spuntino, 1 banana/ pranzo, insalata 130 g tacchino + fagiolini lessi + 2 fette di pane/ merenda 1 banana piccola/ cena, sogliola alla piastra + verdure a scelta + 1 fetta di pane

Martedì: colazione, 2 bicchiere di latte vegetale + 1 banana + fetta biscottata/ spuntino, 1 banana/ pranzo, cavolfiore + patate 150 g + 2 cosce pollo/ merenda, banana piccola + infuso/ cena, minestrone di verdure + pesce al forno + pane integrale 2 fette

Mercoledì: colazione, yogurt naturale magro con banana a pezzi/ spuntino, 1 banana, pranzo, funghi + mais + calamari alla piastra/ merenda, 1 banana/ cena, fesa tacchino, pane integrale 1 fetta + insalata

Giovedì: colazione, 1 bicchiere di latte vegetale + 1 banana + fetta biscottata/ spuntino, 1 banana/ pranzo, riso integrale + verdure + pollo/ merenda banana piccola + infuso/ cena, minestrone di verdure + pesce al forno + pane integrale 2 fette

Venerdì: colazione, 1 bicchiere di latte vegetale + 1 banana + fetta biscottata/ spuntino, 1 banana/ pranzo, zucca + carote + vitello/ merenda, banana piccola + infuso/ cena, porri al forno + gamberi alla piastra + 1 fetta pane

yogurt greco con banane e semi di chia

yogurt greco con banane e semi di chia (foto di rolfvandewal da Pixabay)

Sabato: colazione, yogurt naturale magro con banana a pezzi/ spuntino, 1 banana/ pranzo, pasta + aglio + verdure + olio/ spuntino 1 quadretto cioccolato/ cena, insalata + finocchi + tonno in scatola

Domenica: colazione, 1 bicchiere di latte vegetale + 1 banana + fetta biscottata/spuntino, 1 banana/pranzo, insalata + mezza banana + lenticchie + merluzzo/ merenda, 1 banana piccola/ cena, minestra + frittata

Dieta delle Banane, le regole da seguire per perdere peso velocemente

L’importante è che siano mature e fresche, in modo tale da conservare le loro sostanze nutritive e per favorire la digestione. Mangiamo una banana prima di ogni pasto principale della giornata. Questi possono essere contraddistinti da carne, pesce, latticini, legumi, verdura…ovviamente nelle giuste dosi ed evitando cibi grassi o zuccherati, così come le bevande. Si in misura minima anche a pasta, riso, patate ed altre fonti di carboidrati. Per quanto riguarda la cena, non bisognerebbe spingersi al di là delle 20:00. Mai assumere un dessert per più di una volta al giorno. E ricordatevi di bere almeno due litri di acqua con cadenza quotidiana, sempre sorseggiando. Ricordatevi di abbinare alla dieta delle banane una regolare attività fisica, almeno mezzora di passeggiata al giorno potrete riuscire a perdere così 3kg in soli 4 giorni in vista di un data o un appuntamento importante