Dieta di Matteo Berrettini, cosa mangia il tennista più bello d’Italia?

Matteo Berettini, romano classe 1996 è considerato uno dei tennisti italiani più forti di tutti i tempi. Attualmente è il numero 6 nella classifica ATP del ranking mondiale, meglio di lui ha fatto solo Adriano Panatta.

Lo abbiamo potuto ammirare sul palco del Teatro Ariston nella serata inaugurale del Festival di Sanremo 2022 in tutto il suo splendore: stiamo parlando di Matteo Berrettini il numero 6 al mondo nel tennis. Un vero e proprio campione che si sta facendo strada contro tanti altri grandi atleti di questa generazione, tra Djoković, Nadal, e molti altri.

Conosciuto anche come “The hammer” per i suoi colpi potenti di servizio e dritto, Matteo Berrettini è di sicuro uno dei più forti tennisti italiani di tutti i tempi. L’unico ad aver disputato la finale del torneo di Wimbledon e fresco di semifinale agli Australian Open dove ha perso contro Rafael Nadal che ha poi vinto il torneo.

La sua ultima impresa è quella dei chiacchierati Australian Open dove è arrivato alle semifinali. Si è fermato contro Rafa Nadal che quel torneo l’ha poi vinto. Il giovane romano ha conquistato l’Italia e gli italiani, facendoli appassionare al tennis. Ma che dieta segue il tennista che ieri sera ha conquistato il pubblico dell’Ariston?

Ovviamente la dieta seguita da un campione sportivo è calibrata da un esperto nutrizionista sportivo in base allo sport e agli allenamenti che segue. I consigli alimentari che seguono, quindi, sono puramente conoscitivi.

La nutrizionista che segue Berettini è un’esperta che ha iniziato con il tennista un vero e proprio percorso di educazione alimentare. Matteo Berettini ha, quindi, imparato a mangiare bene permettendogli di mantenere il suo fisico pressoché perfetto.

Il tennista consuma molto riso bianco e pollo, in generale però non consuma cibi pesanti. Lo sportivo ha poi spiegato che “È importante bilanciare anche la parte mentale perché devi sentirti felice per quello che stai mangiando e che devi mangiare“.

Il tennista ama la cucina italiana, ovviamente, ma anche quella spagnola e non rinuncia a pizza e pasta che non esclude dalla sua dieta e che anzi le servono a recuperare le energie dopo le lunghe ore di allenamento.

Secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport il tennista romano, classe ’96, sarebbe quasi completamente astemio quindi in genere non beve, se non ogni tanto si concede un brindisi per un’occasione speciale. Non ama il cibo spazzatura ma predilige gli hamburger.

Ogni tanto si concede la pasta alla carbonara perché è uno dei suoi piatti preferiti e se deve scegliere una cucina straniera preferisce quella spagnola.

Alto 196 centimetri e con un peso di 95 chili, principalmente dovuto ai muscoli, Berrettini non disdegna anche di prepararsi qualcosa da solo.

Già, il bel Matteo ogni tanto si cimenta anche ai fornelli e scopriamo che talvolta prepara la pizza, la cacio e pepe e l’aglio, olio e peperoncino. Tutte le sue specialità.

Non c’è cibo spazzatura nella dieta di Berettini, ma comunque è un amante degli hamburger e non sa assolutamente resistere, da buon romano, ad una bella Carbonara, rigorosamente senza panna.