Dieta di settembre: il menù settimanale per rimettersi in forma dopo le vacanze, il segreto è negli alimenti ricchi di vitamina K, omega 3 e vitamina C.

Ecco come funziona la dieta di Settembre vitaminica del rientro

Con il rientro dalle vacanze, dopo il lungo periodo di relax vissuto, diventa importante imparare a seguire uno stile di vita sano e capire quali alimenti non devono mancare nella nostra dieta, così da rafforzare le difese immunitarie ora che non abbiamo più l’obbligo di indossare le mascherine. Se durante l'estate ci siamo concessi qualche piccolo sgarro, dopo il ritorno alla vita di tutti i giorni, dove si susseguono mille impegni e il caos cittadino ci stressa forse un po', rafforzare le difese immunitarie diventa una priorità: ecco alcuni consigli.

Quali cibi preferire a settembre?

Questo mese, ma in realtà anche per tutto l'autunno che sta ormai per arrivare, è importante privilegiare frutta e verdura di stagione e alimenti proteici che nutrano i muscoli come carni bianche, pesce azzurro, affrettati magri, formaggi freschi e con pochi grassi. Meglio ridurre i condimenti, le carni grasse, i prodotti raffinati, conservati e ricchi di zuccheri. Vanno controllate le porzioni e se si ha fame, occorre sostituire gli spuntini con centrifugati vegetali che privilegino, ricordiamo sempre, i prodotti di stagione. Per fare un esempio banale, molti ortaggi coltivati d’inverno, come le zucchine, apporteranno poche vitamine perché sono nati in serra e non crescono in modo naturale.

La dieta vitaminica del rientro delle vacanze

La dieta vitaminica potrà aiutarci a perdere peso, ma il suo obiettivo principale è il potenziamento immunitario. Essa privilegia la presenza di vitamina C, che protegge e ripara i tessuti, contenuta negli agrumi, nelle verdure a foglia larga e in cibi come ananas, kiwi, ciliege, pomodori, peperoni e patate. Importante anche la vitamina D, utile al buon funzionamento del sistema immunitario e la protezione dell'organismo da malattie infettive o virali, presente prevalente nel pesce, nelle uova e nei latticini. Sono indispensabili anche le vitamine del complesso B (B6, B9 e B12), utili per rafforzare le difese immunitarie, per fegato e reni, stomaco e intestino, contro stanchezza, infiammazioni, stress, colesterolo alto e presenti in verdure a foglia, legumi e cereali.

Dieta di Settembre il menù settimanale per tornare in forma dopo le vacanze

LUNEDI

PRIMA DI COLAZIONE: 1 spremuta di limone con acqua

COLAZIONE: 1 yogurt HD (senza lattosio); 2 gallette di riso con un velo di marmellata; 1 tazza di tè verde

SPUNTINO MATTINA: 1 tazza di mirtilli

PRANZO: Insalata mista con semi di zucca; vellutata di ceci; spinaci al limone

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 piccola banana; 1 tazza di tè verde

CENA: Insalatona di carote alla julienne, mais, 1 mozzarella HD; fagiolini e crostini di pane integrale tostato

MARTEDI

PRIMA DI COLAZIONE: 1 spremuta di limone con acqua

COLAZIONE: 1 bicchiere di latte di mandorle; 4 biscotti secchi integrali; 1 tazza di lamponi; 1 tazza di tè verde

SPUNTINO MATTINA: 2 prugne

PRANZO: Insalata di pomodori, avocado e tonno al naturale; bietola ripassata in padella

SPUNTINO POMERIGGIO: 20 g di cioccolato fondente; 1 tazza di tè verde

CENA: Tranci di pesce spada al forno con granella di pistacchi e patate; broccoli con aglio e peperoncino

MERCOLEDI

PRIMA DI COLAZIONE: 1 spremuta di limone con acqua

COLAZIONE: 1 yogurt vegetale; 1 cucchiaio di crusca di avena integrale; 1 kiwi; 1 tazza di tè verde

SPUNTINO MATTINA: 30 g di prosciutto crudo magro; 2 fette di ananas

PRANZO: Insalata fredda di fagioli, feta, sedano e cipolla rossa di Tropea; frittata di 2 albumi e 1 tuorlo (o 1 uovo sodo da aggiungere all’insalata)

SPUNTINO POMERIGGIO: 8 nocciole; 1 tazza di tè verde

CENA: Insalata mista; linguine al salmone e scaglie di mandorle

GIOVEDI

PRIMA DI COLAZIONE: 1 spremuta di limone con acqua

COLAZIONE: 1 centrifugato di cetriolo, carote e ananas; 1 fettina di pane tostato con olio extravergine di oliva

SPUNTINO MATTINA: 3 gherigli di noci; 1 tazza di tè verde

PRANZO: Insalata di pomodori e cetrioli; 1 piatto di bresaola con spicchi di pesche o fichi; 1 fettina di pane tostato

SPUNTINO POMERIGGIO: 20 g di cioccolato fondente; 1 tazza di tè verde

CENA: Peperoni alla piastra con prezzemolo, aglio e aceto di mele; pasta integrale con gamberetti e zucchine

VENERDI

PRIMA DI COLAZIONE: 1 spremuta di limone con acqua

COLAZIONE: 1 bicchiere di latte HD; 2 biscotti integrali; 1 tazza di tè verde

SPUNTINO MATTINA: 1 tazza di mirtilli

PRANZO: Insalatona mista con tonno, avocado, zucchine grigliate, pomodorini e mais; 1 fettina di pane tostato

SPUNTINO POMERIGGIO: 5 mandorle; 1 tazza di tè verde

CENA: Risotto con zucca, noci e parmigiano; broccoli ripassati con aglio e peperoncino

SABATO

PRIMA DI COLAZIONE: 1 spremuta di limone con acqua

COLAZIONE: 1 yogurt HD; 2 biscotti secchi integrali; tagliata di frutta; 1 tazza di tè verde

SPUNTINO MATTINA: 1 fetta di melone

PRANZO: Dadolata di melanzane, zucchine e peperoni al forno con cosce di pollo aromatizzate al timo; 1 fettina di pane tostato

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 centrifugato di ananas, mela e carota

CENA: Insalata mista; 1 pizza vegetariana con verdure

DOMENICA

PRIMA DI COLAZIONE: 1 spremuta di limone con acqua

COLAZIONE: 1 bicchiere di latte HD; 1 fettina di torta fatta in casa

SPUNTINO MATTINA: 1 piccolo grappolo d’uva

PRANZO: Insalata di pomodori, sedano e cetrioli; pasta con sarde e pinoli

SPUNTINO POMERIGGIO: 20 g di cioccolato fondente; 1 tazza di tè verde

CENA: Insalata di radicchio e noci; omelette con spinaci; 1 fetta di pane integrale tostato. Vi ricordiamo che prima di ntraprendere qualsi tipo di dieta è auspicabile informare il vostro medico di famiglia. Alla dieta ricordate di abbinare della sana e regolare attività fisica e una buona idratazione, almeno due litri d'acqua al giorno.