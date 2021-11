Dieta e sport: cosa mangiare prima dell’allenamento?

Cosa mangiare prima dell’allenamento?

Una giusta alimentazione può migliorare la performance e la prestazione in palestra, nonche dare maggiore resistenza. Per questo motivo, è bene chiedersi cosa mangiare prima di allenarsi?

Andare in palestra a stomaco vuoto non è sempre l'opzione migliore. Gli allenatori raccomandano di mangiare qualcosa prima di iniziare una seduta di allenamento. La quantità e il tipo di cibo da assumere variano, in genere, a seconda dello sport e dello sforzo programmato nella propria tabella di marcia. Nutrirsi prima dell'allenamento non significa essere liberi di scegliere qualsiasi tipo di alimento, tutt'altro. Ne esistono alcuni che invece di aiutarci ad avere più energia e a rendere meglio durante gli esercizi, possono avere l'effetto opposto. Ci sono prodotti raccomandati in qualsiasi dieta sana che, al contrario, non sono affatto indicati prima di fare sport. Qual è il motivo? La risposta è che tendono ad essere più difficili da digerire, possono causare la stagnazione di gas nell’apparato digerente e, di conseguenza, ostacolare sia il lavoro muscolare, sia quello di recupero di un allenamento. Di solito, i carboidrati e la frutta, come le banane, sono tra gli spuntini più consigliati.

Cosa mangiare prima dello sport?

Il motivo per cui dovresti mangiare prima di fare sport è che lo zucchero ti garantisce migliori performance durante l’attività fisica. Un snack bello ricco e il tuo allenamento sarà intenso come non mai: il tuo metabolismo avrà infatti tutto ciò di cui ha bisogno per funzionare a pieno regime, potrai spingerti fino ai tuoi limiti e ottenere grandi prestazioni. Insomma, ti allenerai in modo più efficace, farai veri progressi e raggiungerai i tuoi traguardi più in fretta.

Prima dello sport l’ideale è mangiare qualcosa di leggero e che ti fornisca energia.

Quali cibi evitare prima dello sport?

Gli esperti suggeriscono che prima di fare esercizio fisico sia meglio evitare i seguenti alimenti:

• Legumi.

• Verdure crucifere (appartengono, per esempio, a questa famiglia i broccoli, i cavolini di Bruxelles, i cavoli, i cavolfiori...).

• Avocado e cibi molto grassi.

• Alimenti ultra-processati.

Come ormai risaputo, i primi tre sono alimenti molto sani, ma il problema è che contengono componenti più difficili da digerire: fibre e raffinosio sono presenti nei primi tre e grassi nell'avocado. Si tratta, in sintesi, di cibi tendenzialmente pesanti, il che non aiuta quando abbiamo intenzione di fare sport. Per quanto riguarda i cibi ultra-processati, i dolci e altri prodotti ad alto contenuto di zucchero, sappiamo che impiegano più tempo per essere digeriti e il loro unico vantaggio è darci un picco di energia destinato a calare molto rapidamente. Il risultato? Dopo un po’ ci sentiremo estremamente stanchi e senza il vigore giusto per allenarci.

Mangiare prima dello sport: le regole di base

Fattori come corpo, obiettivi e aspetti specifici della disciplina incidono su ciascuno di noi, ma ci sono 5 principi che valgono davvero per tutti.

1. Bevi a sufficienza.

Ancora più importante che mangiare prima dello sport è bere abbastanza. E non solo 5 minuti prima di iniziare l’allenamento, ma nel corso di tutta la giornata. Ti alleni al mattino presto? Allora dovrai fare attenzione a quanto bevi il giorno prima, soprattutto la sera. Se vuoi saperne di più su quanta acqua bere durante lo sport e altro ancora leggi il nostro articolo.

2. Definisci il tuo obiettivo.

Quando pensi a cosa mangiare prima di fare sport chiediti qual è il tuo obiettivo. Dicci se vuoi dimagrire, mettere su massa muscolare o aumentare la resistenza… e ti diremo cosa mangiare!

3. L’importante è mangiare.

In generale prima di fare sport è sempre bene mangiare qualcosa, indipendentemente dal tuo obiettivo: ad allenarsi a digiuno trarrà vantaggio, infatti, solo chi lavora sulla resistenza. Se invece vuoi dimagrire o aumentare la massa muscolare, mangiare prima dell’attività fisica ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi.

Resta comunque prioritario chiedere consiglio al proprio allenatore o nutrizionista su cosa sia meglio mangiare prima di fare movimento, stabilire gli orari e la dieta adatta al nostro programma di allenamento.

Mangiare prima dello sport: quando vuoi perdere peso

Allenarsi o correre al mattino presto a stomaco vuoto? Molti pensano che fare attività fisica a digiuno sia particolarmente efficace, soprattutto quando si tratta di dimagrire. Ma non lo è affatto. È vero che facendo sport a stomaco vuoto il corpo ricaverà l’energia dai grassi, imparando a bruciarli in modo efficiente. Ma attenzione, ciò accade solo se ti alleni lentamente e in maniera non intensa. Le calorie consumate saranno comunque molte meno rispetto a quelle che bruceresti con un allenamento breve e ad alta intensità. E, terminata la sessione, le calorie non continueranno a bruciare come accade in altre circostanze.

Per questo la ricetta è semplice: mangia qualcosa prima di fare sport e cerca di dare davvero il massimo per consumare calorie, rassodando e definendo i tuoi muscoli al tempo stesso. Il segreto per sentirsi in forma? Combinare l’attività fisica con un’alimentazione bilanciata e in linea con i tuoi obiettivi.