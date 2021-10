Dieta Juice Plus: Come Funziona? Fa Male?

Juice plus dieta detox, a chi è adatta, in cosa consiste e soprattutto quanti chili è possibili perdere? Come funziona? Fa Male? Cerchiamo di scoprirlo insieme

Quando parliamo di Dieta Juice Plus, non ci riferiamo soltanto a una dieta, ma parliamo di una vera e propria modifica delle abitudini alimentari di chi decide di intraprendere questo programma alimentare. Della dieta Juice Plus se ne è parlato davvero tanto e dopo l'intervento di Selvaggia Lucarelli è diventato virale perché lei ne ha messo in evidenza degli aspetti decisamente preoccupanti.

Quali sono le origini di questa dieta?

Nata da una azienda americana che lanciò negli anni ’90 una linea di prodotti pensati per favorire l’integrazione alimentare di una serie di sostanze ritenute la base del nostro benessere, e quindi l’assunzione di almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, le capsule juice plus contengono 30 tipi di frutta, verdura e bacche differenti e possono essere utilizzate anche come semplice integrazione vitaminica. Questa dieta si basa su un costante consumo d’integratori volti a depurare il corpo da scorie e tossine. Per chi vuole perdere peso, alle capsule bisognerà inoltre aggiungere dei sostitutivi dei pasti.

Questa dieta è nata negli Stati Uniti, è molto seguita tra i giovani che vogliono essere in forma a tutti i costi.

La dieta Juice Plus prevede l'acquisto fisico oppure online di prodotti mirati da utilizzare al posto di colazione, pranzo e cena e di diverse tipologie di integratori a base di frutta e verdure. Dalla colazione alla cena, la Juice Plus prevede una fase detox a cui segue un periodo in cui abbondano integratori e pasti sostitutivi. Quando si parla di diete è bene sempre ricordare che ciascuno ha il proprio organismo e che quello che per una persona è valido a un'altra può risultare inutile o nocivo. Prima di iniziare una dieta lasciatevi sempre consigliare da un nutrizionista e diffidate in generale di chi vi promette perdite di chili rilevanti in poco tempo!

Juice Plus dieta detox: fa male oppure funziona? Vediamoci chiaro

Ma davvero un tipo di dieta così ha un effetto detox e ti permette di perdere peso?

Juice Plus dieta detox: il menu con pochi grassi e l'acquisto di prodotti per dimagrire

Sul web è possibile trovare tante fonti che parlano benissimo della dieta Juice Plus e tante altre che la criticano fortemente. Ci sono sicuramente degli aspetti interessanti, come l'idea di pensare al proprio corpo come un tempio di cui prendersi cura. A volte però si trovano online articoli che raccontano i principi a cui si ispira la dieta Juice Plus che di certo lasciano perplessi. Quando parliamo di Dieta Juice Plus, non ci riferiamo soltanto a una dieta, ma parliamo di una vera e propria modifica delle abitudini alimentari, di un programma alimentare ben preciso che promette di far dimagrire in soli 10 giorni. Chi sceglie la dieta Juice Plus per prima cosa ha l'obiettivo di depurare il proprio organismo.

Ogni dieta Juice Plus inizia infatto con una settimana di detox che depura e elimina le tossine per preparare il corpo alla fase successiva volta a dieta e integrazione.

Juice Plus Dieta Detox: la perdita di peso in pochi giorni che promette è vera oppure no?

Sicuramente qualche giorno detossinante può essere utile ed è comune a tutte le diete. Ma due settimane di dieta detox, senza neanche un parere medico, sembrano a prima vista un po' eccessivi. Dalla colazione al pranzo, dalla merenda alla cena, la Dieta Juice Plus nella fase due prevede la sostituzione di un pasto al giorno con un frullato o una barretta. Sicuremante un'alternativa veloce e l'idea di una dieta facile senza troppe rinunce. Ma sarà vero?

Chi segue la dieta Juice e si trova bene racconta che questo regime apporta diverse tipologie di benefici. Più che una dieta è bene considerarla un programma alimentare che inizia sempre con un periodo detox.

La seconda fase invece prevede di mangiare come prima facendo attenzione solo ai grassi e sostituendo un pasto al giorno con i prodotti della linea. Tanta frutta e verdura contenuta in capsule e beveroni in grado di dare al nostro corpo tutti i nutrienti di cui ha bisogno dalla colazione alla cena. Ma davvero delle capsule possono sostituire completamente la verdura? Insomma quando si parla di Juice Plus le domande sono ancora tante e l'argomento è sempre un po' controverso.

Juice Plus Dieta Detox: a chi è dedicata e chi sceglie questa dieta con tanta frutta e tanta verdura

La dieta detox di Juice Plus, ovvero la prima fase di una dieta Juice Plus, è il regime alimentare che viene scelto da chi vuole ritornare in forma e stare meglio. Prima di cambiare le tue abitudini alimentari è opportuno valutare le reali esigenze del tuo organismo, solo così è possibile perdere peso e dimagrire in totale salute e benessere.