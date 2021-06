Dieta per dimagrire per l'estate 2021 : 10 cibi brucia grassi

Dieta per dimagrire per l'estate 2021. scopriamo i dieci cibi brucia grassi perfetti

Con l'arrivo dell'estate 2021 in molti sono coloro che vanno alla ricerca di soluzioni che gli permettano di tornare in forma. Le diete per dimagrire sono molto gettonate, così come gli alimenti che le compongono che vanno scelti in modo accurato in base alle loro proprietà. L'imperativo è sempre quello di "stare in forma" e per farlo, un alleato inaspettato può essere proprio il cibo. La prova costume per questa estate 2021 è più temibile per il periodo trascorso in casa tra divano e fornelli. Ecco come rimettersi in forma con la dieta per dimagrire per l’estate 2021, esistono infatti dei cibi “brucia grassi”. Degli alimenti particolari e capaci di stimolare il metabolismo (indotto in questo modo a bruciare un numero maggiore di calorie), che favoriscono così il dimagrimento. Scopriamoli insieme

Dieta per dimagrire, 10 cibi brucia grassi perfetti per l’estate 2021

Giornali e web ci propongono forme fisiche invidiabili e a volte irraggiungibili che acuiscono i nostri sensi di colpa ma ci forniscono un mare di suggerimenti per arrivare all’inesorabile appuntamento in salute.

Dietologi, nutrizionisti e personal trainer ci mettono in guardia. Mai eccedere o digiunare per perdere peso. Meglio seguire un regime bilanciato con cibi sani e alimenti bruci agrassi. E, soprattutto, coccolarsi ogni tanto concedendosi un pasto gustoso che possa appagare mente e umore senza tante rinunce.

1. Avocado - Alimento estremamente light e perfetto per una colazione nutriente. L'avocado è ricco di grassi insaturi (ovvero buoni), il che lo rende perfetto per una dieta per dimagrire.

2. Anguria - Un altro alimento che durante l’estate domina, giustamente, le diete di tutti, è l’anguria. Frutto pieno di acqua (con una percentuale che sfiora il 99%), l’anguria aiuta fortemente l’idratazione combattendo la ritenzione idrica mantenendo un apporto calorico davvero basso.

3. Pomodoro - Il pomodoro viene considerato importante nella prevenzione di ictus e problemi cardiaci grazie soprattutto alla sua efficacia contro colesterolo pressione alta. L’acido citrico inoltre, stimola la produzione di succhi gastrici e aiuta il metabolismo. Ricco di acqua e a bassissimo contenuto di grassi, è saziante e nutriente.

4. Sedano - Il sedano è composto di acqua per il 75%: questo significa che mangiandolo si bruciano molte più calorie di quelle che si ingeriscono. La pianta contiene inoltre fibre ed è ricca di sodio e potassio.

5. Cetriolo - Un altro cibo di fondamentale importanza nello smaltimento delle calorie è il cetriolo. Oltre a contenere sole 16 calorie per 100 grammi, è ricco di vitamina C e acido caffeico, sostanze utilissime nella prevenzione della ritenzione idrica.

6. Ananas - Il celebre frutto tropicale, grazie al contenuto di bromelina, stimola la digestione e aiuta a combattere la ritenzione idrica, depurando l'intestino e costituendo una merenda perfetta. L'ananas è l'ideale per curare la salute senza rinunciare ad un sapore intenso e gustoso.

7. Papaya - La papaya combatte la stitichezza e aiuta a a controllare il colesterolo. Piena di fibre e di antiossidanti, contiene grandi quantità di vitamina A, C ed E che, rinforzando le pareti arteriose, sono di aiuto per la circolazione. Gli zuccheri contenuti in questo frutto tropicale velocizzano il metabolismo e favoriscono la combustione delle calorie.

8. Zenzero - Lo zenzero possiede importanti proprietà antinfiammatorie e digestive. Le sue proprietà termogeniche influiscono inoltre sulla temperatura corporea accelerando il metabolismo. Il consiglio è di usarlo fresco, anche per il tè e per gli infusi.

9. Menta - Non tutti sanno che questa spezia ha la grande proprietà di risvegliare il metabolismo, portando il corpo a bruciare di più e soprattutto a sciogliere il grasso in punti critici, come l’addome.

10. Caffè - Il caffè è in assoluto il più efficace nell'àmbito della categoria “brucia grassi”. Bisogna però evitare di aggiungere lo zucchero. Piccolo consiglio: chi soffre di tachicardia, problemi cardiaci, insonnia o di stati d’ansia, ne faccia a meno. La caffeina in questi casi può far peggiorare il problema.

Consigli da seguire con la dieta per dimagrire per essere informa per l’estate 2021

1. Praticare attività fisica non a sentimento ma in modo regolare è la prima regola di questa dieta per l’estate 2021.

2. Bere senza se e senza ma: è un obbligo! La quantità è di almeno 1 litro e mezzo ma anche 2 litri di acqua al giorno.

3. Non saltare mai la colazione e questo già è un giusto compromesso per predisporsi bene alla giornata.