Elisabetta Gregoraci dieta: ecco come si tiene in forma

L’attenzione mediatica oggi si concentra su Elisabetta Gregoraci e sui segreti della sua dieta. Conduttrice di Battiti Live, ex del Grande Fratello Vip e una delle donne più amate e desiderate di Italia… ma vi siete mai chiesti come l’ex moglie di Flavio Briatore riesca a mantenere la sua perfetta forma fisica? Donna in carriera e mamma splendida, questo è il connubio perfetto che permette di descrivere Elisabetta Gregoraci nel migliore dei modi e non solo… dato che oggi nel mirino dell’attenzione mediatica troviamo la perfetta forma fisica dell’ex moglie di Flavio Briatore a 41 anni.

Cosa mangia Elisabetta Gregoraci per tenersi in forma? scopriamo insieme qual è la dieta che segue, quali sono i suoi segreti e i suoi consigli per mantenersi in forma e in salute. Il segreto della sua bellezza risiede proprio nel seguire la dieta Mediterranea. Qui trovate lo schema tipo da seguire

Elisabetta Gregoraci rappresenta l’emblema della bellezza mediterranea. La showgirl calabrese infatti, proprio non può fare a meno della dieta mediterranea: lei stessa ha più volte affermato di essere una buona forchetta, madre siciliana e padre calabrese, e che non rinuncerebbe mai al cibo buono e gustoso.

Elisabetta Gregoraci fin dal suo arrivo nel mondo dello spettacolo ha avuto modo di mettere in scena un grandissimo talento e una forma fisica smagliante che in un primo momento, infatti, le ha permesso di riscuotere un grandissimo successo anche nel mondo della moda. Nel corso della carriera, inoltre, sono stati molti i progetti lavorativi che le hanno permesso di mettersi in gioco in qualità di showgirl e, da qualche anno a questa parte, ha riscosso un gran numero di consensi al timone del programma di musica dell’estate Battiti Live, in onda su Italia 1, dove con i suoi abiti, mette in mostra la sua perfetta forma fisica, puntando spesso a lasciare scoperte le sue belle gambe toniche.

Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, inoltre, Elisabetta Gregoraci ha mostrato al pubblico televisivo alcuni dei suoi segreti circa la sua dieta e i modi in cui riesce a tenersi in forma: un mix perfetto tra allenamento e alimentazione, prediligendo cibi sani e rifacendosi alla dieta Mediterranea, evitando le bibite gassate e gli zuccheri. Ovviamente la Gregoraci non rinuncia alle proteine, quali la carne e il pesce, che alterna di solito a cena. Infine, beve molta acqua.

Tutte le donne si staranno quindi domandando perché, seguendo la stessa dieta della Gregoraci, non riescono ad ottenere il suo stesso fisico scultoreo? Molte volte è stata posta questa domanda alla bella calabrese, la quale risponde sempre che è merito del suo dna. In effetti, è proprio questo il suo segreto: il suo metabolismo che da sempre è stato molto attivo e che la aiuta tantissimo a mantenersi in forma.

Inoltre la Gregoraci pratica molto sport che aiuta tanto a mantenere la forma fisica. Per anni ha praticato atletica leggera e Karate. Spesso, sui suoi profili social, mostra scatti che la ritraggono mentre fa esercizio fisico e tiene tanto a sottolineare quanto sia importante fare sport, esortando i suoi followers a tenersi in forma.

La dieta mediterranea è una delle più apprezzate al mondo, in quanto fonde l’equilibrio con il gusto. Infatti essa utilizza tutti i gruppi alimentari, dando all’organismo gli elementi nutrizionali di cui ha bisogno. La dieta mediterranea si focalizza sulla varietà degli elementi: ogni giorno vanno assunti tre porzioni di cereali non raffinati, tre porzioni di frutta, sei porzioni di verdure, due porzioni di latte e latticini, acqua naturale in quantità e come condimenti spezie e olio di oliva.

Elisabetta Gregoraci, dunque, non seguirebbe una dieta ben specifica ma la sua alimentazione fonda le radici nella dieta di tipo mediterraneo, non facendo mancare nulla nel suo apporto calorico giornaliero e quindi non essendo costretta a dover rinunciare così ad alcune delle sue pietanze preferite. Non a caso, la stessa Gregoraci in passato parlando della sua alimentazione ha dichiarato: “Sono da sempre una buona forchetta e una grande mangiona. Mi piacciono molto i dolci ed i carboidrati … Non riesco proprio a farne a meno. Con una mamma siciliana ed un papà calabrese, sono cresciuta con piatti abbondanti e molto conditi, per non parlare del ragù che faceva mia nonna!”.

Determinante in questo cotesto per la showgirl calabrese è, senza ombra di dubbio, la cura del corpo attraverso un’intensa attività fisica e allenamenti che mette in atto ogni giorno per almeno 40 minuti.