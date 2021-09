La dieta di Ilari Blasi, il menù per essere sempre in forma

Se vi siete sempre chiesti come fa Ilary Blasi ad essere sempre così in forma dopo 3 gravidanze e i suoi 40 anni, ecco i segreti e il menù della sua dieta per restare on forma. Qualche anno fa in un’intervista Totti dichiarò che Ilary mangiasse 16 rigatoni. E da allora sembra che le cose non siano poi cambiate così tanto. Infatti, Ilari Blasi tiene molto alla sua forma fisica e oltre a seguire un regime alimentare controllato pratica anche tanta attività fisica. Ilary Blasi è sempre stata in forma riuscendo ad avere sempre un fisico invidiabile in qualsiasi periodo della sua vita: scopriamo come si mantiene in forma e cosa mangia, ecco la dieta di lady Totti

Dopo tre gravidanze il fisico di qualsiasi donna ne risentirebbe anche leggermente ma il suo no. Ilary infatti segue una dieta basata su un’alimentazione sana ed equilibrata

Ma qual è il segreto della sua dieta? In molti ve lo starete chiedendo, Scopriamolo.

Ilary Blasi e la sana e corretta alimentazione per essere in forma

La Blasi sarebbe l’orgoglio dei nutrizionisti che a differenza dei dietologi non amano parlare di diete ma di sana e corretta alimentazione. Infatti lady Totti ha dichiarato in una recente intervista: “Io non vivo a dieta, io mangio sano, che è diverso”. Non ama i cibi con troppo condimento o prodotti confezionati tipo le merendine. Se proprio deve mangiare un dessert opta per le crostate o dolci fatte in casa oppure un bel gelato artigianale. Tuttavia la moglie di Francesco Totti segue la dieta del prof Nicola Soorrentino, come lei stessa ha dichiarato in un intervista. Ma ama anche fare molto lo sport sia durante il periodo estivo che in quello invernale. Durante la bella stagione corre o va in bici di solito a Sabaudia dove trascorre le vacanze insieme alla sua famiglia. Quando fa freddo preferisce la palestra dove fa pilates, yoga e usa il tapis roulant.

Come funziona la dieta di Ilary Blasi?

La conduttrice ha spesso dichiarato in diverse interviste che la sua dieta è basata su regole semplici che riescono a farle mantenere un fisico assolutamente invidiabile. Ilari Blasi segue la dieta Sorrentino il cui nome deriva dal dottor Nicola Sorrentino dietologo noto nel suo campo che ha ideato questo regime alimentare basato sull’idea che la pasta non faccia veramente ingrassare. Si tratta di una dieta bilanciata e che contiene tutti i nutrienti fondamentali per il benessere dell’organismo.

In che cosa consiste la dieta di Ilary Blasi?

La dieta dimagrante Sorrentino non prevede l’inserimento di molte proteine, tutt’altro, infatti si tratta di una delle poche diete basate sull’alimentazione con i carboidrati. Per questo è molto apprezzata in quanto ricorda molto la dieta mediterranea quindi alimentazione sana che da gusto e soddisfazione senza creare problemi di linea. A tutto questo si devono aggiungere gli allenamenti per 3 volte alla settimana in palestra, Ilary Blasi inoltre svolge yoga e crossfit per mantenersi bella e agile. Vediamo di cosa si tratta e come si svolge la dieta del dottor Sorrentino per poter usufruire dei vantaggi offerti da questo sistema dietetico.

La dieta di Ilary Blasi, la dieta Sorrentino

Si tratta di un regime alimentare creato dal dietologo che ritiene la pasta un alimento che non fa ingrassare, si tratta di una tesi che non trova tutti d’accordo in quanto i carboidrati complessi vengono spesso demonizzati preferendo le diete iperproteiche. Il regime alimentare seguito da Ilary Blasi invece, limita l’utilizzo di latticini e latte mentre sono ammessi yogurt e parmigiano che risultano utili per fornire calcio e vitamina D. Naturalmente le quantità devono essere tenute sotto controllo per non esagerare con le calorie e i grassi. La qualità più importante dello yogurt è la presenza di fermenti lattici, ovvero i lattobacilli e i bifidobatteri, i quali svolgono un’azione antinfiammatoria sistemica oltre a stimolare il sistema immunitario e facilita le funzionalità intestinali. A questo proposito si deve anche specificare che esistono anche yogurt che sono arricchite con fibre molto utili per l’intestino con effetto detox e antifame in quanto danno un senso di sazietà.

È una dieta dimagrante che non presenta nessuna complicazione, il pasto principale, ovvero il pranzo è costituito da pietanze semplici che si possono trovare sia al bar che nei ristoranti. Si tratta quindi di un programma alimentare mediterraneo in cui si prendono in considerazione gli alimenti non solamente come necessità energetica e di sopravvivenza, si considera infatti anche la convivialità. Il momento del pasto rappresenta anche un momento di aggregazione, affetto e comunicazione che deve essere armonizzato con la rinuncia e il sacrificio della dieta senza essere motivo di estraniazione sociale.

Qual'è il menù tipo della dieta di Ilary Blasi?

Il piano dietetico della conduttrice e showgirl è proprio quello della dieta indicata dal dietologo Sorrentino che si compone con menù semplici e vari. Di seguito riportiamo un esempio di giornata secondo tale regime alimentare:

Colazione - Al mattino è prevista una colazione con caffè senza zucchero, latte di soia (un bicchiere) o un vasetto di yogurt bianco. Il tutto accompagnato con due fette biscottate o 25 grammi di cereali da mettere nel latte.

Spuntino- A metà mattina si deve fare uno spuntino a base di frutta secca, ovvero 6 noci o 20 pistacchi.

Pranzo - Il pranzo si compone di patate con carciofi cotti al vapore, insalata mista non condita se non con l’aceto balsamico accompagnando il tutto con un panino rigorosamente integrale.

Merenda - A metà pomeriggio è importante mangiare qualcosa per spezzare la fame e non arrivare a cena con troppo appetito, per fare questo è sufficiente un vasetto di yogurt bianco.

Cena - Il pasto serale è costituito da 80 grammi di pasta che si può condire con un sugo leggero al pomodoro, un cucchiaio di olio evo oppure salsa al curry o verdure.