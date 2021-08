La dieta idrica, per sgonfiarsi e dimagrire velocemente

La dieta idrica: in cosa consiste e perché è sconsigliata

Per perdere peso, è necessario seguire un regime alimentare adeguato, praticare un’attività fisica costante, rispettare il ritmo sonno-veglia, al fine di favorire il riposo. Queste variabili, devono costantemente convergere, con lo scopo di favorire le funzioni metaboliche e ripristinare la giusta forma fisica. Mangiare sano, rappresenta la base: dietologi e nutrizionisti, stilano piani dietetici estremamente validi, utili a favorire la perdita di peso. Suddetti piani alimentari, vengono personalizzati a seconda del profilo del paziente e ad una serie di fattori che vanno considerati nella scelta del tipo di regime da adottare e della combinazione dei cibi stessi. La dieta idrica, è tra le diete del momento.

La dieta idrica ci permette di sgonfiare gambe e pancia, oltre a sentirci meglio. È necessario ridurre le calorie un solo giorno a settimana e con queste temperature, potremmo dire che è l’ideale.

Con le alte temperature dell’estate è arrivato il momento di modificare la nostra alimentazione. Arriva proprio in questo momento in aiuto la dieta idrica, uno stile alimentare molto in voga sul web, che ci permette di sgonfiare, senza troppe rinunce.

Si tratta di una dieta non troppo rigida, infatti ci permette di perdere peso consumando un menù liquido solo un giorno a settimana. Sono tanti gli studi che ormai da tempo hanno dimostrato che per prevenire le malattie è necessario ridurre le calorie, almeno per qualche giorno alla settimana. Ma scopriamo insieme meglio come funziona questa dieta.

Come funziona la dieta idrica di un giorno?

Questo stile alimentare è nato negli Stati Uniti, ma è diventato famoso anche in Italia grazie ad alcune star che hanno deciso di seguirlo. Ma come funziona? Per tutta la durata della settimana si segue una sana alimentazione, senza troppe rinunce, ma neanche senza sgarri. Ogni giorno vengono assunte tra le 1200 e le 1400 calorie.

Dieta idrica

Solo un giorno a settimana si consumano soltanto pasti liquidi e non si superano le 500 calorie. Vengono completamente eliminati i cibi solidi quel giorno e in questo modo è possibile riattivare il metabolismo e bruciare i grassi più in fretta. Potete scegliere voi quale giorno della settimana mangiare solo liquidi, infatti è una dieta piuttosto flessibile.

La dieta idrica, può basarsi sull’assunzione di tisane, tè verde, caffè, spremute, succhi, frullati, zuppe e passati di verdure. Negli altri giorni della settimana, si dovrà comunque mantenere un regime alimentare rigido, scegliendo alimenti proteici, (proteine animali e vegetali da alternare), pochissimi carboidrati, frutta e verdura in abbondanza. La dieta idrica è molto rigida, per cui, diventa necessario che sia consigliata e stilata da uno specialista.

Cosa si beve in questo giorno? Potete consumare dei frullati di frutta fresca, dei centrifugati, spremute, succhi senza zuccheri, tisane, tè verde, caffè, minestroni e tanta acqua. Inoltre sono concesse le spezie per insaporire di più le bevande. Mentre gli altri giorni la dieta è equilibrata, a base di carne bianca e pesce, cereali integrali, pochi carboidrati, frutta e verdura di stagione.

Dunque la dieta idrica, favorisce una perdita di peso pari a 3 o 4 chili in una settimana; ma a lungo andare, provocherà la perdita della massa magra, per cui, è fortemente sconsigliata sul lungo termine.

E’ consigliabile in conclusione, scegliere la dieta idrica per perdere peso in poco tempo, favorendo cosi un effetto detox. Si possono scegliere diverse bevande, tranne quelle zuccherine e quelle particolarmente salate come il brodo. Le bevande, i centrifugati e le zuppe, cosi come i passati, vanno conditi con parsimonia.