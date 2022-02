Sei a dieta ma non riesci a dimagrire? 7 motivi insospettabili da conoscere

Può capitare di seguire una dieta ma non si riesci a dimagrire. Scopri i 7 possibili motivi che non ti fanno perdere peso da conoscere

Quante volte hai deciso di perdere peso seguendo una dieta, ma i chili in eccesso non riescono proprio a ridursi? I motivi possono essere diversi, purtroppo seguire una dieta non significa anche perdere peso.

Ingrassare è facile, dimagrire è difficile e non sempre è vero che “basta mangiare di meno”. Sicuramente, l’unico modo per perdere grasso è una dieta ipocalorica (l’unica vera dieta per perdere peso) più o meno prolungata ma bisogna saperla fare perché andare incontro ad errori che possono compromettere il percorso di perdita di peso è facile.

1- Dimagrire velocemente.

Seguire le diete che garantiscono una perdita di peso notevole in un brevissimo tempo non sempre portano ad un buon risultato, se non all’effetto yo-yo. Si rischia infatti di recuperare in un lasso di tempo breve i chili persi. Non si può stressare il proprio organismo in questo modo, il corpo non si può ritrovare senza cibo improvvisamente. Da un giorno all’altro non si possono eliminare totalmente parte del cibo, si rischia di far rallentare il metabolismo.

2 – Saltare i pasti.

Per mantenere attivo il metabolismo è necessario mangiare 5 pasti al giorno, iniziando con la colazione, spuntino di metà mattinata, pranzo, spuntino pomeridiano e cena. Eliminare un pasto, non fa altro che farvi arrivare affamati al pasto successivo, a meno che non seguite un regime particolare consigliato da una persona esperta. Quindi i pasti principali devono essere tre: colazione, pranzo e cena e poi i due spuntini. E’ importante mangiare almeno ogni 2-3 ore

3 – Pesarsi ogni giorno.

Sarebbe solo uno stress pesarsi spesso per tenere sotto controllo il peso e capire se si sono persi i chili in eccesso. Si rischia di entrare nel vortice dell’insoddisfazione, nonostante le tante rinunce non si riesce a perdere peso e ci si sente demotivate. Basta pesarsi una volta a settimana.

4 – Seguire una dieta di un’altro.

La dieta deve essere personalizzata, ogni persona risponde in modo diverso alla dieta. Quindi non è detto che una vostra amica o conoscente abbia perso dei chili di troppo, la stessa dieta vi porterà a degli stessi risultati. Ricordatevi che per perdere i chili in eccesso sarà necessario affidarsi ad un medico, persona specializzata, che in base al vostro peso, età, stile di vita potrà indicarvi la dieta giusta. Attraverso dei controlli costanti, riuscirà a capire se la dieta è adatta a voi.

5 – Dormire poco.

E’ importante stabilire un giusto equilibrio sonno-veglia, per il benessere dell’organismo, quindi sarà necessario dormire circa 7-8 ore a notte e andare a letto sempre allo stesso orario. Un piccolo trucco allontanate da voi qualsiasi cellulare o tablet sono fonte di distrazione che possono solo alterare l’umore e il sonno.

6 – Non svolgere una regolare attività fisica.

Per velocizzare il metabolismo e favorire il dimagrimento sarà necessario svolgere una regolare attività fisica. Se non avete del tempo per seguire un corso o praticare una palestra, allora potete optare per una passeggiata di almeno mezz’ora durante il giorno.

7 – Bere poco.

E’ importante l’idratazione, bisognerebbe bere almeno 1,5/2 litri di acqua al giorno per aiutare il drenaggio dei liquidi, prediligete acqua naturale.



Se pensi che perdere peso sia un gioco da ragazzi, non è così bisogna avere pazienza, prefiggersi degli obiettivi e seguire i consigli di una persona esperta.

Mai intraprendere una dieta senza averne prima consultato un esperto del settore.