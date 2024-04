Canadair in azione per domare incendio a Monterosso Almo

Monterosso Almo - Dalle 18:00 di ieri una squadra operativa dei vigili del fuoco opera in contrada Vigneri, in territorio di Monterosso Almo, dove si è sviluppato un incendio di vegetazione lungo un costone collinare. Per tutta la notte personale viglfuoco ha vigilato l’area coinvolta dalle fiamme, evitando che le stesse coinvolgessero gli edifici rurali della zona. Richiesto l’intervento della Forestale Regionale, è intervenuto un elicottero e un Canadair.