Incendiata la villetta di un chirurgo a Pezza Filippa

Scicli - Dalle 20.50 di ieri 08 aprile una squadra operativa ha operato in contrada pezza Filippa, tra Cava d'Aliga e Donnalucata, per l’incendio che ha coinvolto la veranda esterna di una villetta residenza estiva di un chirurgo di fama. I pompieri hanno evitato che l’incendio coinvolgesse l’intero immobile, riuscendo a interrompere, tagliandole, la continuità delle travi in legno a sostegno della tettoria, intervento ultimato alle 01.40.

Sul posto personale dei carabinieri di Scicli, considerato che l’incendio si è originato all’esterno, per le indagini di competenza.

Il sindaco preoccupato

Il sindaco di Scicli Mario Marino esprime la propria vicinanza e solidarietà al medico chirurgo di Scicli la cui villetta al mare ha subito un incendio in contrada Pezza Filippa, la scorsa notte. In attesa che i carabinieri svolgano le indagini di loro competenza, il primo cittadino esprime il proprio affetto per il medico e la sua famiglia.