Incidente mortale, indagini su morte del 23enne Gaetano Puccio

Palermo - Un giovane di 23 anni, Gaetano Puccio, di Capaci, è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2 in viale Regione siciliana. Il ragazzo viaggiava su una Fiat Punto guidata da un quarantenne di Carini, F.C., rimasto ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale Civico. Non è in pericolo di vita.

L'auto ha sbandato, probabilmente nello scontro con un’altra vettura, e poi si è ribaltata, all'altezza di via Principe di Paternò. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat Sedici.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo della giovane vittima dall’auto distrutta. Le indagini sono condotte dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che hanno sequestrato l’auto. Sono stati anche eseguiti gli esami alcolemici e tossicologici sull’automobilista alla guida. In quel tratto di strada il limite di velocità è fissato a 50 chilometri orari. Poco prima della tragedia, Gaetano Puccio aveva postato un video su TikTok in cui diceva: «Tra poco è Natale». Nel video era in compagnia dell’amico che guidava l’auto.