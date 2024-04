Pozzallo, case popolari a rischio crollo, al via lo sgombero

Pozzallo - C'è un rischio crollo, si sgomberano le palazzine delle case popolari di piazzale Italia a Pozzallo. La vicenda viene ricostruita dal sindaco Roberto Ammatuna: "In data 9 aprile 2024, su richiesta dell’ On. Ignazio Abbate, veniva trattata nella quarta commissione dell’ARS, la problematica riguardante le questioni di sicurezza e di vivibilità degli alloggi dello IACP del Comune di Pozzallo In quella sede il Commissario IACP dichiarava che le palazzine dei lotti 12-13-14 di piazzale Italia erano “a rischio crollo”. Immediatamente il Sindaco, appena informato, chiedeva un incontro con i vertici dello IACP, con il Genio Civile e i tecnici dell’ufficio tecnico di Pozzallo, oltre ad un incontro con il Prefetto di Ragusa. In tutti gli incontri veniva confermato il rischio crollo delle palazzine e nella giornata di ieri il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia di Ragusa, presieduto dal Prefetto, ha invitato il Sindaco del Comune di Pozzallo con estrema urgenza, in qualità di Autorità locale di Protezione Civile, ad adottare un’apposita ordinanza con efficacia immediata di sgombero entro e non oltre i dieci giorni a tutela della pubblica e privata incolumità, prevedendo che i residenti possano autonomamente individuare una sistemazione alloggiativa alternativa con l’addebito del relativo canone di locazione, da stabilire in relazione ai componenti il nucleo familiare, a carico del competente Assessorato Regionale che gestisce l’Istituto Autonomo Case Popolari, sino a nuova collocazione degli aventi diritto a cura del medesimo Istituto.

In caso di infruttuoso esito di individuazione sul libero mercato immobiliare, il Sindaco dovrà provvedere alla requisizione di idonee strutture turistico-ricettive per l’ospitalità degli aventi diritto, con indennità sempre a carico del competente Assessorato Regionale. Il Sindaco ha chiesto al Presidente del Consiglio Comunale di convocare in adunanza urgente la Civica Assise. Non si può non rilevare con grande sorpresa ed amarezza l’improvvisa notizia che è stata catapultata in città, anche perché in data 3/1/2019, il Sindaco chiedeva ai vertici dello IACP chiarimenti su eventuali pericoli di incolumità delle palazzine di piazzale Italia. Con nota n. 192 dell’11/01/2019 il Commissario dello IACP di allora comunicava che erano in corso degli studi e che eventuali accertate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità sarebbero state prontamente comunicate al Comune di Pozzallo per tutte le misure necessarie. Da allora e fino alla riunione della Quarta Commissione dell’ARS, nessuna comunicazione è mai pervenuta al Sindaco per eventuali pericoli di pubblica incolumità per gli occupanti delle palazzine di cui sopra".