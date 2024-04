Antonio muore a 31 anni schiacciato dalla porta dell'ascensore

Catania - Incidente mortale sul lavoro oggi nel catanese., ad Aci Sant‘Antonio, dove un ragazzo di 31 anni, Antonio Pistone, è morto rimanendo incastrato tra la cabina di un ascensore e la porta di un piano.

È accaduto in via Marchese di Casalotto, in un palazzo di due piani, dove il ragazzo, che faceva il manutentore, era intervenuto per dare aiuto ad una ragazza bloccata all‘interno dell‘ascensore.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale, i carabinieri e il personale del 118 che ha potuto soltanto constatare la morte del giovane.