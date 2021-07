Ragusa: liberati 113 rondoni, ancora 600 ricoverati VIDEO

Ragusa – “Meravigliosa esperienza recuperarli dalla strada accaldati ed assetati, nutrirli e idratarli, per poi restituirli alla loro natura” scrive su Facebook Gabriella Ganci, giovane volontaria presso il negozio di pesca dove opera Antonio Bologni, il San Francesco ragusano.

“Ancora circa 600 sono con noi in attesa di poter spiccare il volo - aggiunge -. Chiunque voglia donare camole del miele e della farina o grilli, per aiutare questi piccoli a nutrirsi, può recarsi in via Ing. Migliorisi 51”. Purtroppo il caldo africano che non accenna a stemperarsi continua a mietere vittime non solo tra i volatili, ma anche tra i pesci.