Rissa in piazza a Comiso, in 10 contro uno: riunione urgente

Comiso - Rissa in piazza Fonte Diana ieri sera: una decina di persone ha inseguito e picchiato un 20enne, per motivi tuttora al vaglio della polizia. Il ragazzo ha riportato delle ferite alla testa ed è stato trasportato dal 118 all’ospedale Guzzardi di Vittoria, mentre sul posto sono giunte due volanti.

Gli agenti stanno provando a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a identificare i responsabili, che sarebbero stranieri, ascoltando i testimoni e guardando i filmati delle telecamere di sicurezza stradali. L’episodio, a pochi giorni da un identico pestaggio avvenuto a Ispica. Una violenza che inizia a preoccupare in provincia dopo le risse già avvenute in piena estate a Scoglitti, Marina di Ragusa, Vittoria e altre ancora a Comiso, pure in pieno giorno (sono tutte nel box delle news correlate).

Oggi a Comiso è stata convocata una riunione urgente, con tutte le forze dell’ordine, per problemi di ordine pubblico e sicurezza. “Gli episodi diventano sempre più gravi – dichiara il sindaco, Maria Rita Schembari –. Non passa giorno in cui mi si segnalino atti di qualunque natura, da quelli vandalici a quelli di entità peggiore: bisogna dare un segnale chiaro e definitivo”.