Il VIDEO della rissa del sabato sera a Scoglitti

Vittoria - La rissa del sabato sera a Scoglitti, con tanto di filmato. Alcuni passanti hanno documentato il momento concitato in cui alcuni giovani se le sono date di santa ragione, a suon di calci.

Due ragazzi stranieri in stato di ebbrezza avrebbero iniziato a lanciare bottiglie di vetro facendo così infuriare alcuni ragazzi del posto. La situazione è sfuggita di mano, come si evince dal video, quando le due fazioni hanno iniziato a picchiarsi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ma al momento non risulta nessuna denuncia. Preoccupa la situazione, ormai insostenibile che vede Scoglitti sempre più spesso teatro di risse tra giovani e giovanissimi.