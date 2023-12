Sbarca a Messina per andare nelle serre a Ragusa, ha tanta droga con se

Messina - Un uomo è stato arrestato per spaccio dopo essere stato scoperto con 30 chili di hashish dai finanzieri di Messina. La scoperta sarebbe avvenuta durante i controlli ai passeggeri e ai mezzi in transito sullo Stretto. L’arrestato avrebbe raccontato di provenire dal nord Italia e che si starebbe spostando in Sicilia per andare a lavorare in un’azienda agricola in provincia di Ragusa.

Durante l’ispezione nell’auto – che pare fosse stata noleggiata dall’uomo, di origine albanese ma residente in provincia di Mantova – il cane antidroga ha scovato un borsone. In quest’ultimo vi erano dentro 296 panetti di hashish, avvolti con un nastro per imballaggi, di un etto ciascuno. La droga è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato portato alla casa circondariale di Gazzi.