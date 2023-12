A fuoco, durante la notte, un'auto in via Tirella a Modica

Modica -

L'auto di un immigrato titolare di un negozio nel centro storico di Modica è stata distrutta da un incendio sviluppatosi intorno alle 2 del mattino. La vettura era parcheggiata in via Tirella, accanto ad altre auto che non sono state danneggiate dal rogo. Le fiamme hanno avvolto la vettura in pochi minuti. Non si esclude nessuna ipotesi e sono in corso indagini per accertare le cause dell'incendio. Tra le ipotesi anche quella del dolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona ed evitato che le fiamme si propagassero alle altre vetture parcheggiate in quel tratto di strada.