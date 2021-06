Vacanze 2021, 9 famiglie su 10 restano in Italia: Sicilia al top

Ragusa - Il peso dell’epidemia si fa ancora sentire sulla destinazione delle vacanze: 9 famiglie su 10 rimarranno in Italia, poco più del 10% degli intervistati dichiara di scegliere l’estero. E' la fotografia dell’estate italiana 2021 scattata, per ultimo, dall’ufficio ricerche Coop. Anche questa ricerca, appena pubblicata, conferma come molte altre la Sicilia come la regione in cui la domanda di turismo cresce di più rispetto al 2020. Tra le regioni più scelte la Coop pone però la Puglia, seguita da Sicilia e Toscana.

Per il 73% del campione interpellato, è sempre il Covid la motivazione che più pesa sulla decisione della meta: un dato che non si discosta da quel 75% che l’anno scorso ha giustificato così le ferie nel Belpaese. Quasi tutti, però, cambieranno almeno regione: il 72% contro il 65%. Il pugno di temerari che invece varcherà confini nazionali preferisce la Grecia, poi Spagna e Francia.