Prenotazioni vacanze, tutti in Sicilia: prima per voli e hotel

Ragusa - Dove stanno prenotando gli italiani per i prossimi mesi ? Secondo gli ultimi dati di Volagratis.com, con la zona bianca nazionale all'orizzonte, a metà maggio le prenotazioni degli italiani sono salite in un mese del 120% per gli alberghi e dell’86% per i voli. C'è grande fiducia che le ferie estive vadano bene e dominano le mete nostrane. Ad aprire il portafogli i buoni dati sull’epidemia Covid, le riaperture già pianificate e la prospettiva che, continuando a vaccinare, lo scenario non possa che migliorare. Fanno la loro anche i pacchetti aerei promossi dalle compagnie. Nella top 10 della prenotazione dei voli è in testa la Sicilia con gli scali di Catania (11%), Palermo (9%) e Lampedusa (3%); segue la Sardegna con Olbia (7%) e Cagliari (5%); chiude Barcellona.

L’Italia come Paese stacca nella chart internazionale, con quasi il 60% delle prenotazioni: la seconda è la Grecia al 12%, con Creta e Santorini tra le destinazioni più gettonate. E' nei pacchetti volo più hotel che i nostri connazionali puntano all’estero: in cima le Baleari, con Maiorca al 9% delle preferenze; poco distanti comunque da Sardegna (8%) e Sicilia (7%). Nel capitolo solo hotel, la classifica (al 90% tricolore) torna ad essere capitanata dalla nostra Isola, con il 13% delle prenotazioni; seguono i lidi pugliesi e sardi. Le prenotazioni sembrano quindi allineare l’estate 2021 a quella dello scorso anno: più Italia che estero, più mare che montagna, più Sud che Nord, più Isole che terraferma.