E' rosolinese l'uomo che ha minacciato di morte la Meloni e la bimba

Rosolini - E’ un rosolinese l’autore delle minacce alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. È stato, infatti, identificato dalla polizia l’autore delle minacce, che avrebbe agito in un momento di rabbia per la possibilità di perdere il Reddito di cittadinanza, il sussidio che aveva preso per 18 mesi e che da poco, dopo un’interruzione, era tornato a ricevere.

Sarebbe questo il movente che ha spinto un 27enne disoccupato di Rosolini, a scrivere post con minacce di morte alla premier e a sua figlia. L’uomo, precedenza, è stato denunciato per piccoli reati connessi a sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione eseguita dalla polizia nella sua abitazione è apparso sorpreso, come se non pensasse di avere commesso un reato, ma più uno sfogo legato alla rabbia. La polizia postale della Sicilia Orientale gli ha sequestrato il computer e il telefonino, che saranno sottoposti ad analisi, e il suo account.