Eseguita l'autopsia sul corpo di Fabio Vita

Pozzallo - E' stata eseguita questo pomeriggio l'autopsia sul corpo di Fabio Vita, l'operaio di Solarino, morto domenica notte nelle vicinanze dello svincolo di Pozzallo, mentre a bordo della sua Yamaha, stava per rientrare in paese. Il pm della Procura di Ragusa, Martina Dall'Amico, ha affidato l'incarico al medico legale Giuseppe Algeri ed al tossicologo Pietro Zaccardi. All'esame autoptico ha partecipato anche il medico legale Vincenzo Sarnataro, per parte della famiglia Vita. L'autopsia è cominciata verso le 16 e si conclusa due ore dopo all'obitorio dell'ospedale civile di Ragusa.

E' probabile che lunedì Fabio tonerà a casa, poi la celebrazione dei funerali.