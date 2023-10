Fabio Vita e l'incidente mortale, cantiere autostradale era ben segnalato?

Pozzallo - L’impatto è stato violentissimo. Sarebbe l’unica certezza al momento per gli inquirenti che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di Fabio Vita, il 35enne operaio di Solarino che domenica 7 ottobre si è schiantato a bordo della sua Yamaha contro un new jersey di cemento armato in corrispondenza di un cantiere di lavoro allo svincolo di Pozzallo, prima di immettersi nell'autostrada per Siracusa.

Dopo l’autopsia eseguita venerdi scorso dal medico legale incaricato dalla pubblico ministero della Procura della Repubblica di Ragusa, Martina Dall'Amico, proseguono le indagini degli inquirenti. Adesso, la domanda che si pongono gli investigatori e i difensori della famiglia della vittima è se quella barriera in cemento armato fosse correttamente installata e segnalata dall’azienda che ha in appalto i lavori autostradali. Intanto, lunedì pomeriggio alle ore 16 saranno celebrati i funerali di Fabio Vita nella chiesa Madre di Solarino.