Il Tar dà ragione al sindaco: no al kebabbaro in centro storico

Vittoria - Il Tribunale Amministrativo di Catania ha rigettato l’istanza cautelare proposta sul ricorso promosso avverso il diniego, da parte dell’Amministrazione Comunale di Vittoria, relativo all’apertura di un punto vendita di macelleria e kebab in via Cavour.

L’esercente aveva presentato ricorso alla magistratura amministrativa dopo il no da parte dell’Ente.

“La ragione che ci ha indotto a negare l’autorizzazione dell’apertura dell’esercizio commerciale è dettata dall’esigenza di tutelare l’omogeneità che contraddistingue le attività commerciali di via Cavour. Una via che costituisce per la nostra comunità il cuore economico-commerciale della nostra città. Via Cavour deve rimanere un centro commerciale di via all’aperto che, in un contesto di continua evoluzione del settore, preservi l’identità del terziario vittoriese. Non si tratta di negare l’esercizio dell’iniziativa privata, tutelata costituzionalmente, quanto quello di preservare la peculiarità urbanistica del nostro centro storico. L’attività può essere aperta in altri punti della città anche attiguo al centro”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.