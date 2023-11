Sospesa la prof che anticipò agli alunni le domande dell’esame di maturità

Messina - È stata sospesa la docente di storia e filosofia accusata di aver divulgato su Whatsapp, in una chat di classe, argomenti e indicazioni sulle prove orali degli esami di maturità agli undici studenti della VA-L del liceo Galileo Galilei di Spadafora, che lo scorso 9 novembre hanno dovuto ripetere le prove orali degli esami di stato. Una sospensione è stata disposta anche per un altro componente della commissione, mentre per gli altri cinque membri della commissione è stata disposta l'archiviazione.

Si conclude così, dunque, l'inchiesta dell'ufficio scolastico regionale. Un caso, quello della maturità-bis, che ha sollevato non poche polemiche e che ha fatto il giro d'Italia. Il comitato di disciplina, nominato dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, ha valutato le singole posizioni sulla base dell'ispezione e delle audizioni. Massima riservatezza, però, al momento, sulle motivazioni e sui provvedimenti, che saranno quasi sicuramente oggetto di ricorso da parte dei due docenti sospesi. Su tutta la vicenda pende anche l'inchiesta penale che potrebbe ulteriormente inasprire i provvedimenti adottati. Una storia nata dopo l'esposto della famiglia di una studentessa, che, non soddisfatta del suo voto, ha denunciato l'insegnante di storia e filosofia, accusata di essere venuta a conoscenza, irregolarmente e in anticipo di alcuni giorni, degli specifici argomenti d'esame che sarebbero stati chiesti agli alunni durante le prove orali degli esami di stato. La docente li avrebbe poi diffusi nella chat di classe, favorendo, così, l'esame dei candidati.