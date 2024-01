Mamma naturale di Vittorio Fortunato a processo come portalettere

Modica - Buttava la posta anzichè consegnarla ai destinatari. Va a processo una portalettere di Modica, la madre naturale di Vittorio Fortunato, il bambino abbandonato dal padre naturale vicino a un cassonetto a ragusa e oggi oggetti di contesa giudiziaria.

La donna, citata in giudizio diretto davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, la scorsa settimana non è comparsa in aula. Il caso esplose il 16 giugno del 2021 quando un netturbino in servizio in via Loreto a Modica si accorse che due interi sacchi di corrispondenza erano finiti tra i rifiuti.